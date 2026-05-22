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娛樂 電視

遭影射跟人夫開房！徐瑋吟被嗆「當小三還理直氣壯」硬起來回擊

〔記者林欣穎／台北報導〕「鮪魚」徐瑋吟日前被爆出有新戀情，男方被起底是已婚富二代，鮪魚則透過經紀人表示，自己並不知道對方身分，坦言相當錯愕，不過有部分網友仍發文開酸，鮪魚也硬起來回擊了。

徐瑋吟被爆出有新戀情，男方被起底是已婚富二代。（資料照，記者潘少棠攝）徐瑋吟被爆出有新戀情，男方被起底是已婚富二代。（資料照，記者潘少棠攝）

鮪魚常會在社群分享玩線上遊戲日常，有網友則在Threads爆料，某位遊戲女網紅與人夫開房間，且雙方是透過遊戲認識，似乎有意與玩同款遊戲又爆緋聞的鮪魚做連結。

對此，鮪魚氣憤發聲：「網紅的事到底關我什麼事？新聞沒看清楚就先去看清楚，不想看懂就回去玩自己的遊戲！我在這個遊戲圈裡沒虧欠過任何人，更沒傷害過任何人，別再亂扣帽子了！」

還有網友直嗆「當小三還理直氣壯」，鮪魚也正面回擊：「我沒有理直氣壯，過失傷害也算傷害，我接受讓大家罵，檢討自己！但我回覆清楚意思就是這件事不關遊戲的事情，遊戲是帶給大家放鬆的，不應該跟我的私事牽扯在一起！」

鮪魚火大回擊網友，盼遊戲跟感情私事不能混為一談。（翻攝自Threads）鮪魚火大回擊網友，盼遊戲跟感情私事不能混為一談。（翻攝自Threads）

事實上，對於被爆跟已婚富二代交往，其經紀人透露，鮪魚自己不知道當時被跟拍，也不清楚男方的真實狀況，鮪魚透過經紀人表示：「我自己也不知道他的身分，很錯愕，但已經這樣了，就不可能再繼續了，跟對方是在朋友的局認識的，沒想到是這樣。」

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