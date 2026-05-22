啦啦隊女神跨界走秀！Amber穿「心機約會戰袍」超顯身材

〔記者林欣穎／台北報導〕人氣啦啦隊「新北國王」隊長 Amber 驚喜跨足時尚圈，為環保永續發聲相隔許久重返伸展台。Amber坦言距離上次走秀已有一段時間。談到這次與眾多專業模特兒同台，Amber透露自己在後台其實「壓力很大、蠻緊張的」。

Amber最愛「拼色套裝」，滿意地表示這套服裝的剪裁非常顯身材。（美國棉提供）

美國國際棉花協會（CCI）於昨（21）日在台北舉辦2026年美國棉花市場展望與產業交流盛會，知名成衣大廠搶先發表了業界矚目的供應鏈數據管理平台。緊接著登場的「Color Cotton Lifestyle」主題服裝秀，完美呈現了從休閒經典到都會時髦的舒適都市潮流風格。服裝秀特別展出了實踐大學得獎學生的女裝設計作品，並由專業的伊林模特兒陣容登台展演。

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主辦方表示，促成這次跨界合作的原因，正是相中擁有167公分高挑身材的Amber，其清新的形象與美國棉始終追求的「天然、強韌且充滿生命力」本質完美契合。

Amber分享這次與眾多專業模特兒同台很緊張。（美國棉提供）

Amber坦言結尾走秀有些緊張，因為身旁的模特兒們不僅實力堅強且非常專業，氣場強大到讓她忍不住驚呼：「覺得自己很像來到了《超級名模生死鬥》！」

儘管面臨不小的壓力，她仍感到十分榮幸與興奮，為了完美呈現，她在後台也積極與團隊討論造型細節，例如特地換上靴子來增加走秀時的穩定度與帥氣感，並嘗試了能增添強大氣勢的頭紗造型。

人氣啦啦隊「新北國王」隊長Amber跨足時尚圈。（美國棉提供）

在伸展台上，Amber完美駕馭了三套風格迥異的服飾。她分享，其中一套白洋裝讓她覺得相當高雅；而牛仔帽T則貼近她私下「休閒、舒適、帥氣」的日常穿搭。最讓她愛不釋手的是一套「拼色套裝」，她滿意地表示這套服裝的剪裁非常顯身材，狂讚：「很適合約會穿！」。

雖然在伸展台上展現了截然不同的時尚魅力，但身為啦啦隊長的Amber依然心繫球場。談及近期計畫，她表示目前正全力準備即將到來的職籃冠軍賽，接下來會積極排練新的舞蹈演出。她也充滿熱血地宣告，接下來不論主客場都會盡力前往應援，期盼能與球迷一起「再拿下一座總冠軍」。

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