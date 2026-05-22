《麥可傑克森》續集推進樂觀！各方溝通「順利進行中」

〔記者許世穎／綜合報導〕聚焦「流行樂之王」麥可傑克森傳奇人生的傳記電影《麥可傑克森》，已確定推出續集，製作方、負責北美發行的獅門影業主席亞當佛格森在季度財報公佈上表示，對於後續計畫的推進相當樂觀，並強調目前與各方的溝通都在順利進行中。

佛格森指出，第一部作品僅呈現麥可傑克森人生早期至1987年「Bad」世界巡演與溫布利體育場演出作為階段性收束，但這位「流行樂之王」真正影響全球流行文化的高峰，其實是在此之後才全面展開。「還有非常多精彩、極具娛樂性的麥可傑克森故事尚未被講述，許多他最受歡迎的音樂作品甚至還沒在第一部中出現。」他也強調，即使在既有時間線內，仍有大量事件尚未被觸及。

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《麥可傑克森》續集計劃正在推進中。（UIP提供）

根據規劃，續集將有機會延續描繪他後期音樂生涯，包括《危險之旅》（Dangerous）專輯時期的全球熱潮，以及他後續人生中備受關注的重大事件與法律爭議等內容。佛格森也透露，電影在敘事上不會被嚴格的時間順序所限制，「我們講故事可以往前推進，也可以回頭補充」，顯示續集可能採取更自由、非線性方式呈現。

另一方面，《麥可傑克森》第一部的製作過程也歷經多次調整與爭議。原先劇本曾計畫將傑克森被指控涉及兒童性侵案件的相關事件，作為第三幕的重要內容，但在後期製作階段，因涉及和解協議條款問題而被迫修改結局，成為本片製作過程中最受關注的幕後插曲之一。外界也關注續集若涉及相關敏感內容，製作方將如何處理法律與敘事之間的平衡。

此外，該片拍攝成本同樣受到外界討論。雖然官方尚未公布正式數字，但外媒推估製作成本已超過1.55億美金（約台幣48.87億元）以上。佛格森則表示，由於第一部拍攝期間累積大量未使用素材，續集有望直接沿用其中部分內容，「我們其實已經擁有第二部約25%到30%的素材，因此在財務上會有一定優勢」，但仍強調製作目標是打造一部足以滿足全球觀眾的大型商業娛樂電影。

首部《麥可傑克森》目前全球票房已突破7.15億美金（約台幣225.43億元），光在北美就已賣破2.91億美金（約台幣91.75億元）展現其跨世代的強大市場號召力，也讓續集擁有更多期待。台灣方面，目前全台票房已破台幣8500萬元，並持續熱映中。

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