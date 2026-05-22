啾吉惦惦消失10年被認出 變成大叔近況曝光

〔記者陽昕翰／台北報導〕曾在千禧年活躍獨立音樂圈的「啾吉惦惦」（Silent Toads）沉寂10年後重返樂壇，正式發行首張同名專輯。主唱老盧表示：「《Silent Toads》如同一枚被歲月洗練後的時空膠囊。」

「啾吉惦惦」曾是各大音樂祭表演常客，包括春天吶喊、大港開唱、台中搖滾等，更曾分別於2008年和2010年入圍過海洋音樂祭的海洋大賞前十強。

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啾吉惦惦的貝斯手蛋頭（左起）、主唱老盧與前鼓手阿精。（啾吉惦惦提供）

《Silent Toads》原訂是2008年問世的作品，無奈當年所託非人，成品讓團員不滿意，最終不予發行；休團後成員各自回歸家庭，重心放在家庭上，僅主唱老盧以個人名義持續進行音樂活動，去年啾吉惦惦迎成軍20周年，主唱老盧親手完成重製，一手包辦詞曲創作、樂器演奏、製作、錄⾳及混音，他表示：「這張專輯是為了彌補當年的遺憾，也是對那份純粹熱情的一個交代。」

老盧談到2023年去墾丁草根音樂節玩，被年輕的樂團人認出來，表達對啾吉惦惦音樂的喜愛，讓老盧聽了覺得暖心，「畢竟過了那麼久，現在的年輕人幾乎都不認識啾吉惦惦了，這段機緣也算是種下了一個樂團復出的種子。」

特別的是，專輯製作途中時，老盧企圖找回原始團員一起表演，其中貝斯手蛋頭的小孩比較大了，可以撥出時間來玩團，而其他兩位團員則是老盧從別的樂團找來助陣的。儘管成員已是大叔等級，大夥對音樂的熱忱與渴望絲毫不減，老盧說：「首先是為了讓當初沒能發行的專輯重見天日，把遺憾彌補了。再來是可以跟老朋友們一起玩音樂，暫時有個生活上的避風港，可以在平日苦悶之中鬆一口氣，是件人生樂事。」

隨著專輯發行，啾吉惦惦宣布展開《The Return》Live House演出，首場回歸將於今晚7點半於台北女巫店登場，老盧表示：「女巫店是我們最初演出的發聲地，也是2015年暫別舞台的轉折點。沈寂十年，《The Return》首場選在這裡，具有無可取代的意義。」更邀來昔日同期玩團的夥伴田廣潤率高中所組的樂團「馬屁樂團」（Mai ）擔任嘉賓，見證啾吉惦惦從沉默中爆發的搖滾歸來。

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