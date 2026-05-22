南韓前女團成員來台重生！尹到怡擺脫「1周急診4次」 眼神終於有光

〔記者邱奕欽／台北報導〕韓籍YouTuber、前女團FANATICS成員尹到怡，近日談及離開南韓的主要原因，她坦言過去長年處於高壓練習生生活，不僅身體壞掉、頻繁跑急診，還留下嚴重胃病後遺症，如今來台生活後，狀況終於逐漸改善，朋友甚至直呼她：「眼神終於有光！」

尹到怡來台後重生，被朋友讚「眼神終於有光」。（翻攝自YouTube）

尹到怡透露，自己15歲開始在南韓當練習生，長達近10年都活在極端高壓環境中，除了每月評價制度帶來巨大精神壓力，公司也對體重嚴格控管，導致她長期靠催吐與節食減肥，身體逐漸失衡，「以前1個禮拜會去急診室3、4次。」她坦言，當時甚至因過度減肥留下胃食道逆流與進食障礙問題。

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離開南韓後，尹到怡選擇搬來台灣發展YouTube事業，她表示台灣生活步調與氛圍讓自己壓力小了很多，腸胃問題也明顯改善，「以前常常吐，現在真的少很多。」她也透露，身邊朋友都發現她搬來台灣後氣色、眼神變得不一樣，不再如以前只剩骨頭與疲憊感，甚至不再被形容像是「地獄新娘」。

尹到怡談及過往韓國練習生生活，以《地獄新娘》角色，形容自己當年暴瘦模樣。（翻攝自YouTube）

雖然健康狀況逐漸好轉，但尹到怡坦言，過去練習生時期留下的後遺症至今仍存在，因此她拍攝影片的目的，不是鼓勵大家模仿極端減肥，而是希望讓更多人知道，韓國偶像養成制度背後的殘酷現實，也希望外界能更重視年輕練習生的身心健康問題。

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