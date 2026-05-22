自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

南韓前女團成員來台重生！尹到怡擺脫「1周急診4次」 眼神終於有光

〔記者邱奕欽／台北報導〕韓籍YouTuber、前女團FANATICS成員尹到怡，近日談及離開南韓的主要原因，她坦言過去長年處於高壓練習生生活，不僅身體壞掉、頻繁跑急診，還留下嚴重胃病後遺症，如今來台生活後，狀況終於逐漸改善，朋友甚至直呼她：「眼神終於有光！」

尹到怡來台後重生，被朋友讚「眼神終於有光」。（翻攝自YouTube）尹到怡來台後重生，被朋友讚「眼神終於有光」。（翻攝自YouTube）

尹到怡透露，自己15歲開始在南韓當練習生，長達近10年都活在極端高壓環境中，除了每月評價制度帶來巨大精神壓力，公司也對體重嚴格控管，導致她長期靠催吐與節食減肥，身體逐漸失衡，「以前1個禮拜會去急診室3、4次。」她坦言，當時甚至因過度減肥留下胃食道逆流與進食障礙問題。

離開南韓後，尹到怡選擇搬來台灣發展YouTube事業，她表示台灣生活步調與氛圍讓自己壓力小了很多，腸胃問題也明顯改善，「以前常常吐，現在真的少很多。」她也透露，身邊朋友都發現她搬來台灣後氣色、眼神變得不一樣，不再如以前只剩骨頭與疲憊感，甚至不再被形容像是「地獄新娘」。

尹到怡談及過往韓國練習生生活，以《地獄新娘》角色，形容自己當年暴瘦模樣。（翻攝自YouTube）尹到怡談及過往韓國練習生生活，以《地獄新娘》角色，形容自己當年暴瘦模樣。（翻攝自YouTube）

雖然健康狀況逐漸好轉，但尹到怡坦言，過去練習生時期留下的後遺症至今仍存在，因此她拍攝影片的目的，不是鼓勵大家模仿極端減肥，而是希望讓更多人知道，韓國偶像養成制度背後的殘酷現實，也希望外界能更重視年輕練習生的身心健康問題。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中