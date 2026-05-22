遲來的恐怖版《X檔案》電影！相隔18年導演興奮呈現原本樣貌

〔記者許世穎／綜合報導〕經典影集《X檔案》電影版《X檔案：我要相信》上映至今已近18年，如今傳出可能推出全新「導演版」，並預計於串流平台Disney+ 上架，全因國外曝光了Disney+ 6月上架片單，其中出現《X檔案：我要相信 導演版｜特別收錄》字樣，引發影迷關注與討論。

《X檔案：我要相信》於2008年上映，由系列主創克里斯卡特執導，劇情描述穆德與史卡莉在一名前神父宣稱能透過靈異能力看見失蹤案件線索後，再度被聯邦調查局召回調查離奇綁架案。

請繼續往下閱讀...

《X檔案：我要相信》上映至今已近18年，如今傳出可能推出全新「導演版」，並預計於串流平台Disney+ 上架。（翻攝自IMDB）

當年電影主打回歸影集早期「單集怪案」風格，但票房表現不如預期，全球僅收約6900萬美金（約台幣21.75億元），遠低於1998年首部電影版《X檔案：征服未來》約1.89億美金（約台幣59.59億元）的成績，之後系列也回到電視平台發展。

多年來，克里斯卡特持續透露希望推出「真正」的導演版。他去年接受飾演「穆德」大衛杜契尼的Podcast節目訪問時表示，原本構想是一部更偏向恐怖風格的作品，但在片商要求下被迫調整為較保守的分級版本。

當時克里斯卡特詳細談到自己正在製作的新版導演版，並表示這將會是他原本真正想拍的「恐怖電影」：「我終於獲准製作《我要相信》的導演版了，我真的非常興奮。」

克里斯說自己當初把它拍得太恐怖了，福斯高層也直接這樣告訴他，「所以我們刪減內容，試著滿足他們的要求。」沒想到分級單位還是認為還得再剪更多，讓他忍不住說「老實說，在美國電視網能做的尺度，有時甚至比電影還寬鬆。」

他接著說：「現在我終於有機會回去完成那部我一直想拍的恐怖電影。這不只是為了做一個『導演版』而已，而是真正把當年只存在於劇本中的東西，重新帶到銀幕上。」

目前Disney+ 將該版本標示為「特別收錄」，外界推測可能是以附加內容形式上架，或先推出導向特輯，再於後續正式推出完整導演版。不過依目前資訊來看，6月11日直接上線的機率仍相當高。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法