英國婚姻實境秀爆性侵！女嘉賓們控遭「螢幕丈夫硬上」 節目竟照常播出

〔記者邱奕欽／台北報導〕英國婚姻實境節目《一見鍾情》（《Married at First Sight》，簡稱MAFS UK）近日爆出重大爭議。英國廣播公司《BBC》調查，至少2名女性參賽者指控在拍攝期間遭到「螢幕丈夫」強行硬上，另有1名女性則控訴，遭遇未經同意的性行為，更讓外界震驚的是，製作單位早已知情，節目卻仍照常播出，引發外界砲轟。

英國婚姻實境節目《一見鍾情》爆出性侵爭議。（翻攝自X）

《BBC》報導指出，《一見鍾情》主打陌生男女首次見面即配對「結婚」，雖然婚姻並不具法律效力，但參賽者必須共同生活、度蜜月，並接受全天候拍攝。節目播出至今已邁入第10季，長年是英國第四頻道旗下E4的高收視節目，每季觀眾超過300萬人。

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其中1名化名「莉齊」（Lizzie）的女性參賽者控訴，她在拍攝期間曾多次拒絕發生性行為，但「螢幕丈夫」仍強行侵犯她，甚至還說出：「你不能拒絕，你是我的妻子。」她回憶，事後自己身上留下不少瘀青與抓痕，整個人「嚇到僵住」；另有其他女性參賽者也指控遭受未經同意的性行為，並認為節目製作團隊未提供足夠保護措施。

更引發爭議的是，製作單位其實早在節目播出前，就已收到相關性侵指控，但內容仍照常播映，讓受害者遭受嚴重二度傷害。對此，主責節目的英國第四頻道公司（Channel 4）18日宣布，已將節目從所有串流平台下架；頻道執行長多拉格（Priya Dogra）也於20日的記者會上，公開向受害女性道歉，並表示相關調查目前仍在進行中，事件也再度掀起外界對戀愛實境秀安全與倫理問題的討論。

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