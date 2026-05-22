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孫鵬一肩扛重擔！家有兩本難念的經 赴美救孫安佐扛狄鶯逃火場

〔記者邱奕欽／台北報導〕孫安佐近日因涉嫌持有具殺傷力槍械、自製火焰槍等風波，遭羈押禁見，母親狄鶯得知後情緒失控，父親孫鵬則是扛下一家壓力，更被網友形容「家家有本難念的經，孫鵬有兩本。」而他過去赴美救子期間，也曾歷經火災驚魂，甚至從16樓扛著狄鶯一路逃出火場。

孫安佐（中）遭收押禁見，孫鵬（左）、狄鶯（右）難過心情可想而知。（翻攝自IG）孫安佐（中）遭收押禁見，孫鵬（左）、狄鶯（右）難過心情可想而知。（翻攝自IG）

孫安佐過去曾在節目中透露，高中時父母開始頻繁爭吵，甚至會各自向他抱怨另一半，家庭氣氛長期緊繃。孫鵬與狄鶯雖曾離婚又復婚，但婚後仍多次傳出鬧離婚消息，狄鶯也曾酒後情緒失控，控訴孫鵬不忠，夫妻關係屢成外界焦點。

孫安佐在美國涉案時，孫鵬與狄鶯赴美奔走救子，待了約10個月，他曾在《話時代人物》提到，當時不僅精神壓力極大，還接連碰上火災意外。孫鵬透露，有次搭巴士前往費城探望孫安佐，車輛尚未上高速公路便突然起火，全車乘客緊急逃生。

更驚險的是，夫妻倆入住的旅館深夜也突然發生火警，由於狄鶯長期失眠、服用安眠藥，火警當下昏睡到完全叫不醒，孫鵬只能扛著她從16樓一路狂奔逃到1樓。事後，孫鵬回憶狄鶯當時還同時服用憂鬱、躁鬱、恐慌與失眠等6種藥物，加上恐慌症影響，無法長期待在同一地點，每20天就得換一次住處。

面對家庭接連風波，孫鵬坦言自己始終不敢倒下，「如果我倒下了，沒人會幫我，這柱子一倒，這個家就完了。」如今孫安佐再陷爭議，孫鵬受訪時也僅低調表示，「接下來我會陪著她（狄鶯）。」一家人的處境再度引發外界關注，更被網友形容：「家家有本難念的經，孫鵬有兩本。」

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