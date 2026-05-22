各務孝太驚爆獻出第一次 羞讚余杰恩「嘴唇很高級」

〔記者李紹綾／台北報導〕余杰恩、各務孝太在BL奇幻影集《向流星許願的我們》組「海哲CP」，劇中將迎來讓粉絲期待已久的深情告白戲碼。兩人搶先爆料，第十集中的吻戲其實是彼此拍攝時的「第一次初吻」。

各務孝太害羞表示，余杰恩的嘴唇「很軟、很有安全感」，甚至大讚對方「嘴唇很高級」，讓余杰恩聽完當場露出滿意笑容。余杰恩則形容，和各務孝太接吻就像在吃「巷口美食」，不只平易近人，還有種熟悉到會讓人一再回味的感覺。

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《向流星許願的我們》「海哲CP」天橋浪漫告白掀劇情高潮，各務孝太（左）坦言拍吻戲緊張到不行，余杰恩曝「第一場吻戲」真實觸感。（有意思國際傳媒、犢影制作提供）

事實上，拍攝吻戲前，各務孝太一度緊張到不行，他說：「還好杰恩一直在旁邊幫我建立信心，告訴我『我們是一起的』，真的給了我很多安全感。」不少觀眾稱讚兩人從曖昧試探到感情爆發的演技節奏都相當自然，讓每場對手戲都充滿戀愛氛圍。

「流星四少」鍾岳軒、初孟軒、余杰恩、各務孝太隨著戲劇熱播人氣水漲船高，兩對CP無論是角色間曖昧拉扯的情感火花，或是面對命運時不顧一切的深情守護，都讓大批粉絲深陷其中，社群平台更掀起一波波「求合體」的敲碗聲浪。

余杰恩（左）、各務孝太在《向流星許願的我們》組「海哲CP」，甜中帶虐的互動讓每場對手戲都戀愛感十足。（有意思國際傳媒、犢影制作提供）

為回應觀眾支持，劇組團隊宣布將於5月31日舉辦《向流星許願的我們》「Final Wish終映會」，屆時鍾岳軒、初孟軒、余杰恩、各務孝太，以及新生代演員陳彥旭、郭大睿六位主演將全員到齊，特別嘉賓吳岳擎、余晉，及創作才子歌手Ray黃霆睿也將驚喜現身助陣，豪華卡司消息一出即引爆粉絲熱議，門票更在開賣當日火速秒殺，再度展現本劇驚人的人氣聲量與強大號召力。

《向流星許願的我們》卡司集結鍾岳軒、初孟軒、余杰恩、各務孝太、李李仁、曹蘭、邱凱偉（Darren）、吳岳擎、方語昕等實力派演員，及新生代演員陳彥旭、郭大睿共同演出。每週四晚間8點在台灣LINE TV首播；日本Rakuten TV、韓國Heavenly、海外GagaOOLala、iQIYI、Viki同步首播。全劇共12集。

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