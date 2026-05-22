自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

95％打戲親上陣！男神雨中獨戰30殺手 網狂讚：最帥展昭

〔記者蕭方綺／台北報導〕楊洋、章若楠、方逸倫、張予曦領銜主演 Disney+武俠劇《雨霖鈴》，不僅全球總播放量強勢突破 2 億大關，優酷站內熱度值更迅速飆破 6000，創下年度武俠劇首播熱度峰值新高。為了完美詮釋「南俠展昭」，楊洋在開拍前進行了長達數月的密集武術訓練。劇中高達 95% 的高危險動作戲皆由他親自上陣，其中「雨中獨戰三十殺手」的橋段更被網友封為神級經典。考量到展昭身為公家之人的身分不輕易殺生，劇中巧妙設計他僅運用劍柄將對手一一擊昏，過程行雲流水、極具武俠美學。

章若楠（左）、楊洋合作《雨霖鈴》。（Disney+提供）章若楠（左）、楊洋合作《雨霖鈴》。（Disney+提供）

令人驚豔的是，這場原訂需耗時三天的重頭戲，楊洋竟以驚人的效率在單日拍攝完畢，且幾乎每次都是一條就過，讓劇組忍不住大讚他是名副其實的「楊一條」與「天選展昭」。面對外界讚譽，楊洋謙虛表示：「沉下心演戲才是根本。」當被問及與展昭有何相似之處時，他則幽默妙答：「我們都有土象星座的堅持。」日前適逢5月20日，熱愛角色的他昨日也於社群曬出先前返回「開封府」的留念照，俏皮寫下：「520 回工位打個卡。」

方逸倫（右）坦言拍《雨霖鈴》時一度非常心疼楊洋，因為必須在反派面前假裝反目。（Disney+提供）方逸倫（右）坦言拍《雨霖鈴》時一度非常心疼楊洋，因為必須在反派面前假裝反目。（Disney+提供）

最新劇情中，主角群終於擊破襄陽王最為信賴的爪牙「河伯」景逸鳴，將這個作惡多端的反派緝捕歸案。展昭一身正氣來到獄中向其霸氣嗆聲：「我可以掐滅你的希望，讓你感到絕望。你就一日一日在這牢裡煎熬吧！」氣場全開的強大演技被劇迷狂讚為「核彈級名場面」。

除了緊湊的主線，展昭與玲瓏山莊大小姐「霍玲瓏」（章若楠 飾）、「錦毛鼠」白玉堂（方逸倫 飾）組成的探案小隊也充滿看點，性格迥異的三人一路上鬥嘴不斷。其中，展昭與白玉堂的化學反應尤為精彩，先前白玉堂因中毒被操控而誤傷展昭，事後懊惱不已，展昭則故意虧對方：「我以為一路走來，結下了生死之交，沒想到人家根本不信任我。」讓白玉堂只能尷尬求饒：「我錯了，別往心裡去，好嗎？」

章若楠（右）、楊洋在《雨霖鈴》是探案小隊。（Disney+提供）章若楠（右）、楊洋在《雨霖鈴》是探案小隊。（Disney+提供）

主演方逸倫坦言，拍戲時一度非常心疼楊洋，因為必須在反派面前假裝反目，不僅要在展昭肩上砍一刀，還得把他踢下懸崖，事後讓他對好友相當抱歉。而楊洋也忍不住吐槽白玉堂「超不受控」，每次叮囑他千萬別輕舉妄動，結果前腳剛走，白玉堂立刻因魯莽行事被抓，「然後我又得想辦法去救他。」方逸倫則搞笑喊冤：「本來白玉堂已經被說服了，但只要被別人激兩句，我就覺得不行、我要氣死啦，非去做不可！到時候大家在戲裡看了千萬不要罵我，那是錦毛鼠做的事，不是我！」兩人的逗趣互動，讓粉絲更加期待這對「貓鼠 CP」後續的火花。

回顧劇中的動作大場面，楊洋坦言每場打戲都與眾不同。有時一個鏡頭就涵蓋十幾、二十幾招，對演員的體力與拍攝難度要求極高。「打戲不光是演員自己的事，還牽涉到所有人的走位與機器運作。像船上的打戲，攝影機甚至是在水下拍攝的。」他笑稱：「我覺得自己完成得還行，很多人都說我打完之後，馬上就能轉行作武打明星了！」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中