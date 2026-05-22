是張凌赫？尚氣劉思慕扮《逐玉》武安侯 網吐槽太醜了

〔娛樂頻道／綜合報導〕曾主演漫威電影《尚氣與十環傳奇》的華裔男星劉思慕，最近帶著父母拍攝一系列全家福，結果一家三口都穿上古裝，劉思慕的裝扮更激似張凌赫在《逐玉》中的武安侯扮相，引發熱烈討論。

劉思慕古裝扮相評價兩極。（翻攝自IG）

張凌赫在《逐玉》飾演武安侯，卻被酸是「粉底液將軍」。（翻攝自IG）

劉思慕昨天在IG發文，寫著：「我告訴我的雙親，我們會在中國拍攝一些全家福，但沒有具體透露時代。」結果一家三口竟然都穿上古裝，父親是書生形象，媽媽則是妃子，而劉思慕本人則是戴上黑色假髮，穿上鎧甲展現將軍的姿態。

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劉思慕化身古代的將軍。（翻攝自IG）

許多粉絲認為，劉思慕意外適合古裝。（翻攝自IG）

張凌赫在《逐玉》飾演的武安侯深受歡迎。（翻攝自微博）

不少網友稱很像張凌赫，笑說「張凌赫借過，思慕是我們的武安侯」、「接下來要演古裝劇了嗎？」、「是時候拍部武俠電影了」、「劉安侯吧」、「漫威版本的武安侯」、「照片秒殺粉底液」。不過也有人吐槽他的古裝扮相，「這也太醜了吧」、「太醜了吧，哥還是搞好萊塢裝造吧」、「太醜了我的天！慶幸張凌赫是中國的」。

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