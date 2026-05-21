不只林志玲！藝人跨足公眾事務不易 阿信當年曾遭酸「超級吉祥物」

林志玲（右）原定6月底接任文策院董事，如今短短9天便宣布請辭；阿信（左）昔日擔任公視董事時，也曾因忙於演唱會遭質疑缺席過多。（本報組合資料照）

〔記者邱奕欽／台北報導〕林志玲原定於6月底加入文化內容策進院擔任新任董事，未料消息曝光短短9天後，她今（21日）突宣布婉謝職務，坦言「為了避免更多非事實的揣測及誤解」，決定不承接董事一職。事實上，藝人跨足公眾事務向來不易，過去「五月天」主唱阿信也曾擔任公視董事，卻因3年內缺席超過一半會議遭外界質疑，最終只做完一屆便未再續任。

林志玲12日傳出將出任文策院董事，外界原先期待她能憑藉國際知名度與海外經驗，協助推動台灣內容產業布局全球市場；不過消息曝光後，隨即有網友翻出林志玲過去曾轉發中國國慶相關貼文，質疑其立場與適任性，也有人認為她缺乏文化政策相關專業，陸委會副主委梁文傑曾表示，「林志玲也被黃安舉報過是台獨分子，在林志玲跟黃安之間，大部分人應該會選擇站在她這邊吧。」

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文策院董事長王時思則認為，若有人願意用行動證明對台灣文化產業的投入，應該保留更多合作可能性，並指出林志玲在華人市場與日本都具高度知名度，《赤壁》系列更曾創下華人電影在日本票房最佳紀錄。對此，林志玲今日親自發文回應，表示經過審慎思考後，決定婉謝董事職務，希望避免外界持續產生誤解與揣測。

事實上，藝人跨足公眾事務過去也曾引發討論，「五月天」主唱阿信2013年至2016年間曾擔任公視董事，但媒體曾報導，他在3年任期內缺席超過一半董事會，尤其最後一次董事會更因人在中國舉辦演唱會而未能出席，當時遭外界諷刺是「超級吉祥物」，最終阿信在1屆任滿後，也未再被列入公視董事名單。

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