自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

相隔不到1年！STAYC來台最貴7800元 「1對1福利」讚爆

〔記者廖俐惠／綜合報導〕相隔不到1年，韓團STAYC再度宣布返台，將帶著全新FANCON巡演《STAY CLOSER》與SWITH（粉絲名）見面，消息一出立刻掀起熱烈討論，演出門票預計在5月30日中午12點於KKTIX正式啟售。

STAYC全新巡演《STAY CLOSER》於5月30日中午準時開搶。（翻攝自STAYC官方X）STAYC全新巡演《STAY CLOSER》於5月30日中午準時開搶。（翻攝自STAYC官方X）

STAYC自2020年憑藉出道曲《SO BAD》一鳴驚人，迅速打開知名度，更奪下當年度女新人出道專輯首週銷量冠軍。她們在2025年曾帶著巡演《2025 STAYC TOUR [STAY TUNED] in TAIPEI》來到台北，當時火熱反應至今仍令粉絲難忘。

STAYC從出道前便以「全員主唱、全員C位、全員外貌擔當」的超強配置成為話題，6位成員不僅擁有亮眼外貌，更同時具備穩定唱功與舞台魅力，被譽為兼具外貌、魅力、實力三大要素的女團。特別的是，團內並沒有明確的「主唱」、「門面」或「主舞」區分，每位成員都能獨當一面，展現均衡又高水準的整體實力，也讓STAYC在競爭激烈的K-POP中闖出鮮明特色。

相隔不到1年，STAYC再度宣布返台開唱。（翻攝自STAYC官方臉書）相隔不到1年，STAYC再度宣布返台開唱。（翻攝自STAYC官方臉書）

透過全新FANCON巡演《STAY CLOSER》與粉絲見面，STAYC同步啟動6月回歸計畫，她們過去以歌曲《SO BAD》、《ASAP》、《RUN2U》、《Teddy Bear》、《Bubble》等多樣化曲風備受歌迷喜愛，這次勢必帶來不同煥然一新的面貌，引發歌迷高度關注與好奇心。

除了舞台表現亮眼，STAYC對於表演上的小失誤也始終抱持真誠態度。成員ISA與SEEUN日前透過YouTube小單元《在做什麼》（뭐하세영）分享舞台趣事，坦率提及過去表演時曾出現「聲音意外分岔」的小插曲，毫不避諱談論失誤，反而讓粉絲看見她們私下認真又真實的一面。

值得一提的是，同公司師妹團UNCHILD日前登上廣播節目時，也親自提及STAYC對她們的影響。師妹UNCHILD向師姐STAYC看齊，成員EVON說道：「我們公司裡還有前輩STAYC，她們的現場唱歌實力真的非常厲害，所以我們身為後輩，也很想展現好的面貌給大家看。」展現同公司前、後輩的深厚情誼。

出道至今，STAYC始終以穩定Live實力、鮮明音色與高完成度舞台受到喜愛，每次回歸都持續展現成長與突破。如今她們即將帶著最新巡演再次來到台北國際會議中心，不僅讓粉絲期待能再次感受「全員主唱級」的震撼現場，更讓人好奇這次她們又將帶來什麼樣的驚喜舞台。對SWITH而言，這場等待不到1年的重逢，無疑已成為今年最令人期待的韓流盛事之一。

STAYC全新巡演《STAY CLOSER》票區圖。（遠雄創藝提供）STAYC全新巡演《STAY CLOSER》票區圖。（遠雄創藝提供）

全新FANCON巡演《STAY CLOSER》來到台北站，預計在10月11日於台北國際會議中心（TICC）舉行，STAYC將帶來多樣化的舞台表演、談話環節與互動活動，與粉絲更加貼近交流。這次票價分為VIP坐席7800元、5800元、4800元、3800元、2800元，各票價皆有相對應福利抽獎活動，包含Sound Check、親筆簽名海報、親筆簽名拍立得、1對1隨機成員合照、6位成員對15人團體合照、歡送會、全場印刷簽名海報等共7種豪華福利。

STAYC全新巡演《STAY CLOSER》7種福利一次看。（遠雄創藝提供）STAYC全新巡演《STAY CLOSER》7種福利一次看。（遠雄創藝提供）

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中