相隔不到1年！STAYC來台最貴7800元 「1對1福利」讚爆

〔記者廖俐惠／綜合報導〕相隔不到1年，韓團STAYC再度宣布返台，將帶著全新FANCON巡演《STAY CLOSER》與SWITH（粉絲名）見面，消息一出立刻掀起熱烈討論，演出門票預計在5月30日中午12點於KKTIX正式啟售。

STAYC全新巡演《STAY CLOSER》於5月30日中午準時開搶。（翻攝自STAYC官方X）

STAYC自2020年憑藉出道曲《SO BAD》一鳴驚人，迅速打開知名度，更奪下當年度女新人出道專輯首週銷量冠軍。她們在2025年曾帶著巡演《2025 STAYC TOUR [STAY TUNED] in TAIPEI》來到台北，當時火熱反應至今仍令粉絲難忘。

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STAYC從出道前便以「全員主唱、全員C位、全員外貌擔當」的超強配置成為話題，6位成員不僅擁有亮眼外貌，更同時具備穩定唱功與舞台魅力，被譽為兼具外貌、魅力、實力三大要素的女團。特別的是，團內並沒有明確的「主唱」、「門面」或「主舞」區分，每位成員都能獨當一面，展現均衡又高水準的整體實力，也讓STAYC在競爭激烈的K-POP中闖出鮮明特色。

相隔不到1年，STAYC再度宣布返台開唱。（翻攝自STAYC官方臉書）

透過全新FANCON巡演《STAY CLOSER》與粉絲見面，STAYC同步啟動6月回歸計畫，她們過去以歌曲《SO BAD》、《ASAP》、《RUN2U》、《Teddy Bear》、《Bubble》等多樣化曲風備受歌迷喜愛，這次勢必帶來不同煥然一新的面貌，引發歌迷高度關注與好奇心。

除了舞台表現亮眼，STAYC對於表演上的小失誤也始終抱持真誠態度。成員ISA與SEEUN日前透過YouTube小單元《在做什麼》（뭐하세영）分享舞台趣事，坦率提及過去表演時曾出現「聲音意外分岔」的小插曲，毫不避諱談論失誤，反而讓粉絲看見她們私下認真又真實的一面。

值得一提的是，同公司師妹團UNCHILD日前登上廣播節目時，也親自提及STAYC對她們的影響。師妹UNCHILD向師姐STAYC看齊，成員EVON說道：「我們公司裡還有前輩STAYC，她們的現場唱歌實力真的非常厲害，所以我們身為後輩，也很想展現好的面貌給大家看。」展現同公司前、後輩的深厚情誼。

出道至今，STAYC始終以穩定Live實力、鮮明音色與高完成度舞台受到喜愛，每次回歸都持續展現成長與突破。如今她們即將帶著最新巡演再次來到台北國際會議中心，不僅讓粉絲期待能再次感受「全員主唱級」的震撼現場，更讓人好奇這次她們又將帶來什麼樣的驚喜舞台。對SWITH而言，這場等待不到1年的重逢，無疑已成為今年最令人期待的韓流盛事之一。

STAYC全新巡演《STAY CLOSER》票區圖。（遠雄創藝提供）

全新FANCON巡演《STAY CLOSER》來到台北站，預計在10月11日於台北國際會議中心（TICC）舉行，STAYC將帶來多樣化的舞台表演、談話環節與互動活動，與粉絲更加貼近交流。這次票價分為VIP坐席7800元、5800元、4800元、3800元、2800元，各票價皆有相對應福利抽獎活動，包含Sound Check、親筆簽名海報、親筆簽名拍立得、1對1隨機成員合照、6位成員對15人團體合照、歡送會、全場印刷簽名海報等共7種豪華福利。

STAYC全新巡演《STAY CLOSER》7種福利一次看。（遠雄創藝提供）

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