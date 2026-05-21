謝京穎曝「被迫提早剖腹」內幕 神隊友張書偉「雙手扛汽座」背影帥炸

謝京穎產前心情相當興奮。（翻攝自臉書）

〔記者李紹綾／台北報導〕謝京穎與Energy張書偉結婚後進度超神速，18日才剛開心宣布雙胞胎女兒「桐桐」與「棠棠」平安誕生。沒想到，今（21日）謝京穎在臉書發文透露「521，本來和桐棠是約今天這個日子剖腹的」，只因一對女兒吸收太好、長得太過狂野，逼得她提早進醫院「打怪」。

謝京穎在文中無奈表示，懷孕後期一對女兒「雙馬『偉』」長得實在太快，胎盤吸收力堪稱吸塵器等級，導致她後期必須嚴格進行飲食控制。結果最後一次產檢時，醫生一看不得了，雙寶體重已經達到媽媽無法負荷的狀態，如果再硬撐到原本的521生產日，「可能只能躺著被推進醫院了（雙腿無法撐住這巨大的肚肚）」，於是被醫師當場「扣留」強制剖腹。

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謝京穎產前嘴饞吃冰。（翻攝自臉書）

突如其來的提早卸貨，讓原本打算在最後幾天大吃特吃的謝京穎計畫全被打亂。她笑稱自己緊張到不知道該從哪裡開吃，只記得在產前倒數12小時的興奮失眠夜裡，抓緊時間瘋狂卸貨、大嗑麥當勞：「還想吃冰炫風 真的是…豁出去了。」產後更有神隊友婆婆二話不說，立刻奉上她「肖想很久的榴槤」，讓她坐在月子床上點滴直呼太幸福。

謝京穎產前心情相當興奮。（翻攝自臉書）

回顧這場奇幻的剖腹產之旅，謝京穎感性表示，經歷了孕期碎片式的睡眠、翻身時劇痛的腰腿，甚至平躺時那種要命的窒息感，都在進手術室那一刻化為勇敢。她動容寫下：「我不是不怕痛 而是更怕失去妳們。」直到在手術台上聽到女兒們此起彼落的哇哇大哭聲，她直言瞬間眼淚模糊了視線，但為了看清女兒的小臉，只能努力忍住眼淚，直呼那是人生中最「完整」的一天。雖然女兒們從原本預期的雙子座寶寶變成了金牛座，但謝京穎完全不在意，只要母女三人平安就是最好的禮物，更幽默標註：「雙馬偉變金馬獎。」

張書偉雙手扛著雙胞胎女兒的汽座。（翻攝自臉書）

謝京穎不忘放閃，曬出老公張書偉的背影照。畫面中，只見張書偉頭戴鴨舌帽、背著大背包，左右手各提一台重甸甸的嬰兒提籃安全座椅，整個人男友力、爸爸力瞬間爆棚。謝京穎感性甜喊：「最辛苦的就是一肩扛起這個家的男人、我孩子們的爸。」粉絲紛紛湧入留言洗版，大讚書偉真的是最可靠的「神隊友」。

謝京穎分享雙胞胎女兒的腳印。（翻攝自臉書）

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