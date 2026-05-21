Young and Rich！張員瑛豪宅驚見「648萬沙發」設計界神作曝光

張員瑛豪宅客廳百萬夢幻沙發引熱議。（翻攝自IG）

〔記者傅茗渝／台北報導〕南韓人氣女團IVE成員張員瑛，以精緻外貌與極高的人氣被譽為「人間洋娃娃」。今（21日），她分享了一組居家美照，只見她身穿慵懶睡衣，優雅地躺在外型如沙漠沙丘般的紅沙發。這出自國際傳奇設計師Pierre Paulin之手的神作「Dune沙發」，整組要價高達台幣648萬元，驚人的「Young and Rich」實力再度引起熱議。

張員瑛是名符其實的「Young and Rich」。（翻攝自IG）

這組極具辨識度的沙發，出自法國傳奇家具設計師皮耶·波林（Pierre Paulin）之手，名為「沙丘沙發（Dune Sofa / Dune Ensemble）」。這款誕生於1970年代的經典之作，以沙漠中起伏的沙丘為靈感，採用流線型的波浪紋路設計，並由多個獨立模組拼接而成。據悉，這款現代家具界的夢幻逸品單一模組價格不菲，若要配置如張員瑛家中那樣的完整巨型組合，總價最高可達20萬美元（約新台幣640萬元），連金卡戴珊與小賈斯汀等國際巨星家中都收藏了同款設計。

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張員瑛豪擲3.6億買下漢南洞頂級別墅，家中奢華沙發曝光。（翻攝自IG）

這張價值連城的沙發，正是擺放在張員瑛去年購入的頂級豪宅首爾漢南洞「LUCID HAUS」中。年僅21歲的張員瑛在2025年3月以137億韓元（約新台幣3.6億元）全額現金、無貸款購入該別墅。該社區位於韓國頂級富人區，隱私性極高，連藝人金泰希都曾居住於此。此次張員瑛透過居家照罕見曝光豪宅一角，不僅讓粉絲看見了偶像私下的一面，更再次印證了她驚人的財力。

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