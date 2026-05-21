身價百億還缺什麼？ 吊車大王生日禮物曝光全都「超大禮」

「竹北吊車大王」胡漢龑即將在5月27日過64歲生日。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕身價高達百億元的「竹北吊車大王」胡漢龑快要過64歲生日了，520當天他開心在網路上為自己的生日進行倒數。人脈廣、人緣好的胡漢龑收到好友們提前為他準備的生日禮物，每項都是驚喜，而且全都是超有特色的「大驚喜」。

胡漢龑收到限量版東北大花柏林熊。（翻攝自臉書）

好友送給胡漢龑容量高達9公升的巨無霸典藏紅酒。（翻攝自臉書）

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

胡漢龑5月27日即將過64歲生日，他說自己的生日願望是「所有好朋友們賺大錢」，相當實際。他收到好友從德國空運來的東北大花圖騰柏林熊，這隻限量柏林熊幾乎和真人一樣高；另外還有朋友送他一罐容量高達9公升的巨無霸典藏紅酒，胡漢龑樂呵呵地說：「這要喝到幾年？都喝不完啊！」

請繼續往下閱讀...

胡漢龑的生日願望是：好朋友們賺大錢。（資料照，記者王錦義攝）

雖說如此，胡漢龑在影片還是不斷嚷著「開心！開心！開心！」，對於每份獨一無二的禮物，他都認為：超棒的。

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法