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身價百億還缺什麼？ 吊車大王生日禮物曝光全都「超大禮」

「竹北吊車大王」胡漢龑即將在5月27日過64歲生日。（翻攝自臉書）「竹北吊車大王」胡漢龑即將在5月27日過64歲生日。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕身價高達百億元的「竹北吊車大王」胡漢龑快要過64歲生日了，520當天他開心在網路上為自己的生日進行倒數。人脈廣、人緣好的胡漢龑收到好友們提前為他準備的生日禮物，每項都是驚喜，而且全都是超有特色的「大驚喜」。

胡漢龑收到限量版東北大花柏林熊。（翻攝自臉書）胡漢龑收到限量版東北大花柏林熊。（翻攝自臉書）

身價百億還缺什麼？ 吊車大王生日禮物曝光全都「超大禮」好友送給胡漢龑容量高達9公升的巨無霸典藏紅酒。（翻攝自臉書）
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胡漢龑5月27日即將過64歲生日，他說自己的生日願望是「所有好朋友們賺大錢」，相當實際。他收到好友從德國空運來的東北大花圖騰柏林熊，這隻限量柏林熊幾乎和真人一樣高；另外還有朋友送他一罐容量高達9公升的巨無霸典藏紅酒，胡漢龑樂呵呵地說：「這要喝到幾年？都喝不完啊！」

胡漢龑的生日願望是：好朋友們賺大錢。（資料照，記者王錦義攝）胡漢龑的生日願望是：好朋友們賺大錢。（資料照，記者王錦義攝）

雖說如此，胡漢龑在影片還是不斷嚷著「開心！開心！開心！」，對於每份獨一無二的禮物，他都認為：超棒的。

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