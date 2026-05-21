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娛樂 音樂

ARKis回娘家 高雄囡仔興奮曝真心話

〔記者陽昕翰／台北報導〕鮮肉男團ARKis接下「2026世界環境日推廣大使」，5月30日現身高雄駁二藝術特區參加2026世界環境日氣候行動全國聯合嘉年華，身為高雄囡仔的東翰，對於以推廣大使的身分「回娘家」更是難掩興奮。

團員Vin與崇峻分享，希望透過音樂的感染力，讓更多年輕世代開始關注氣候變遷議題，把守護地球化為生活中的實際行動。主辦單位特別針對青少年，量身打造了全台限定的沉浸式實境解謎遊戲《城市未來式：舊港未解之謎》。

ARKis擔任世界環境日大使。（新世紀整合行銷提供）ARKis擔任世界環境日大使。（新世紀整合行銷提供）

其實ARKis的成員私下都非常注意環保，李定平時多以公車、捷運或步行代步，希望減少碳排放；彫秦習慣隨身攜帶環保袋與環保杯套；Vin的包包裡則一定少不了環保袋與水壺。

除了環保活動備受關注，ARKis成員近期在戲劇作品上也火力全開。由雁凱、彫秦、鈞嘉 共同主演的新劇《轉過頭幫你擦眼淚》於5月20日全球首播。雁凱開心表示，非常期待觀眾的反應，也希望粉絲們多多支持，一起見證團員們在戲劇領域的全新突破。

至於5月30日在高雄的演出內容，成員們搶先預告。崇峻興奮表示：「一定會讓大家感受到最有能量的ARKis！」Vin更霸氣喊話：「Power Up！我們會帶來200%的活力，陪大家一起為地球發聲！」

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