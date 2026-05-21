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娛樂 最新消息

孫安佐前經紀人被點名 拳願執行長痛批：只會蹭流量

秋偉認為孫安佐身邊需要一個引導者，帶他走上好的道路。（資料照，記者王文麟攝）秋偉認為孫安佐身邊需要一個引導者，帶他走上好的道路。（資料照，記者王文麟攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人孫鵬、狄鶯獨子孫安佐（現名：孫健豪）和前經紀人「重讀天月」陳昱中，在河堤拍攝試用自製火焰槍影片，遭檢警依槍砲、公共危險等5項罪名裁定羈押禁見。之後又在孫安佐住處搜出1把霰彈槍及1把模擬槍與另把噴火槍頭，進而通知23歲「秋偉」邱皓偉及22歲攝影師「佑子」到案。

秋偉（中）在網路及格鬥圈頗具名氣。（資料照，記者張文川攝）秋偉（中）在網路及格鬥圈頗具名氣。（資料照，記者張文川攝）

訊後秋偉以2萬元交保並限制住居，秋偉在網路及格鬥圈頗具名氣，他也是「FOF拳願明星格鬥賽」（原「拳願娛樂格鬥賽」）創辦人兼執行長，也是綜合技擊協會理事長，在地下格鬥界頗具份量。根據《ETtoday星光雲》報導，他澄清自己單純以證人身分配合調查，更特別點名孫安佐前經紀人重讀天月，指他行徑令人看不下去。

孫安佐前經紀人「重讀天月」在影片中明明頻頻幫忙，事後卻甩鍋。（資料照，記者王文麟攝）孫安佐前經紀人「重讀天月」在影片中明明頻頻幫忙，事後卻甩鍋。（資料照，記者王文麟攝）

秋偉認為從影片中能清楚看到，重讀天月當時幫忙倒煤油、點火，事後卻向外界說早就和孫鵬說好，控制不了孫安佐就要退出。他痛批重讀天月一個35歲的人，竟毫無責任感，孫安佐身邊本來就需要一個引導者，但重讀天月明顯只是想蹭流量。

秋偉認為孫安佐其實很有潛力。（資料照，記者王文麟攝）秋偉認為孫安佐其實很有潛力。（資料照，記者王文麟攝）

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