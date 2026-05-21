《流星》李李仁、鍾岳軒父子線催淚爆發 魚市場一幕成親情轉折關鍵

李李仁（中）、鍾岳軒（左）在《向流星許願的我們》於魚市場拍攝時互動自然，並臨場發揮台詞，讓畫面更添真實感。（有意思國際傳媒、犢影制作提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕鍾岳軒、初孟軒在BL奇幻影集《向流星許願的我們》組「皓永CP」，兩人互訴心意後終於走到一起，沒想到一覺醒來，鍾岳軒飾演的「何向永」竟被所有人遺忘，僅剩「鍾小右」的身份被記得，就連初孟軒飾演的「陳皓維」也失去相關記憶。

「皓永CP」初孟軒（右）、鍾岳軒在《向流星許願的我們》面對記憶重置危機，虐心情感全面爆發。（有意思國際傳媒、犢影制作提供）

最新劇情中，民宿突現不速之客，導致初孟軒飾演的「陳皓維」恐慌症發作，兩人來到海邊平復情緒，潛藏的記憶再次浮現。鍾岳軒透露，此時的角色「何向永」正試圖「一塊一塊拼回皓維的靈魂記憶」，透過牽引出另一個宇宙中相識相愛的過往，重新連結彼此關係。他也印象深刻，這場海邊戲拍攝當天一開機便颳起強風，中途更轉為暴雨，只得臨時停拍改期，這讓第二次拍攝多了幾分「déjà vu」的既視感。初孟軒則分享，在詮釋恐慌症狀態時，聯想到自己曾在低潮期被鍾岳軒默默支持與鼓勵過，戲裡戲外情緒交疊，讓整場戲更添真實張力。

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李李仁（右）、鍾岳軒在《向流星許願的我們》原本關係緊張，隨著「許願」後親情記憶被改寫，一場逛魚市場買魚戲成為父子破冰的重要轉折。（有意思國際傳媒、犢影制作提供）

劇中，鍾岳軒與李李仁的父子親情線也讓觀眾相當揪心。隨著「許願」後世界被改寫，父子記憶錯位，一場陪父親到魚市場買魚的戲，成為親情轉折關鍵。鍾岳軒表示，這場戲讓「何向永」重新喚醒內心那個總是忘記表達愛的自己，也在這個「何爸」未曾結婚的宇宙裡，鼓起勇氣說出一直沒說出口的「我愛你」。

李李仁（左）、鍾岳軒在《向流星許願的我們》詮釋的父子情感課題真摯動人，引發觀眾深刻共鳴。（有意思國際傳媒、犢影制作提供）

李李仁回憶，該場戲拍攝時間緊湊，許多台詞都是在導演引導下臨場發揮，他感性表示，家人之間往往習慣把關心視為理所當然，反而對外人更溫柔，希望透過這段「陌生卻最真實」的父子關係，提醒大家及時表達對家人的愛意。鍾岳軒則補充，戲尾「路面濕滑行走小心」的警示牌橋段是現場即興加入，成為父子對手戲的亮點之一。

鍾岳軒（右）、初孟軒在《向流星許願的我們》組成的「皓永CP」以細膩演技與自然互動擄獲大批粉絲，人氣持續攀升。（有意思國際傳媒、犢影制作提供）

《向流星許願的我們》卡司集結鍾岳軒、初孟軒、余杰恩、各務孝太、李李仁、曹蘭、邱凱偉（Darren）、吳岳擎、方語昕等實力派演員，及新生代演員陳彥旭、郭大睿共同演出。每週四晚間8點在台灣LINE TV首播，全劇共12集。

鍾岳軒（左）、初孟軒是多年好友默契十足，為《向流星許願的我們》「皓永CP」注入真實情感張力。（有意思國際傳媒、犢影制作提供）

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