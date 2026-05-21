ZB1中國成員沒來高雄有原因？主辦揭內幕：國台辦說不准

韓團ZEROBASEONE（ZB1）去年來台參加高雄拼盤演唱會「KT POP」，公司稱兩位中國籍成員章昊、RICKY因健康因素缺席。（資料照）

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓團ZEROBASEONE（ZB1）去年來台參加高雄拼盤演唱會「KT POP」，主辦卻在抵台前夕宣布，兩位中國籍成員章昊、RICKY因健康因素不能來了，引來大批粉絲不滿。沒想到時隔1年，台北地方法院的民事裁定書當中，主辦單位指控此事竟與國台辦有關。

還原當時狀況，「KT POP」在5月31日舉行，結果前一天突然宣布章昊、RICKY來不了，台灣主辦單位雖然強調：「主辦單位已辦理並取得所有成員合法演出許可，今臨時收到經紀公司通知兩位成員此次無法來台演出。」

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不過粉絲仍罵聲不斷，質疑是台灣主辦方沒有辦妥兩人的簽證，主辦因而請ZEROBASEONE在後台受訪，成韓彬強調成員努力恢復中。事後，粉絲甚至寄信詢問陸委會，獲得「政府相關主管機關前已依法核發入出境許可證，並無所謂阻饒情事」的回覆，讓這起事件陷入羅生門。

今天揭露的台北地方法院的民事裁定書當中也透露了些端倪，原告是主辦單位「仟邦文化」，被告則是「LOUD CORPORATION」、「樂華娛樂」。

ZEROBASEONE（ZB1）的章昊、RICKY深受台灣粉絲歡迎，如今兩人已經成為AND2BLE的成員。（翻攝自IG）

仟邦文化稱，當初有簽訂演出合約，樂華公司負有安排ZB1所屬9名成員均參與系爭演唱會演出之義務，「然於114年5月30日，被告樂華公司突以ZB1所屬成員章昊、RICKY之家人接獲自稱國台辦人員來電通知不得在臺灣演出為由，逕自決定此2名成員不參與系爭演唱會，並單方發布此2名成員因健康因素無法出席系爭演唱會之不實公告，此2名成員最終未依約參與系爭演唱會。」

主辦認為，此舉造成仟邦文化無法獲得預期演出利益，且需承擔退票、客訴及商譽毀損等損失，依民法對仲介單位、樂華娛樂等3個單位提出損害賠償。法院指出，仲介有尺物公司在香港設立註冊，接洽ZB1的被告LOUD公司、樂華公司則是在韓國，且都沒有在台設立分公司，屬於涉外民事事件，LOUD公司的部分非台北地院管轄，因此駁回；樂華公司則應屬於桃園地院管轄，裁定移送於桃園地院審理。

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