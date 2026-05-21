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娛樂 最新消息

金鐘戲后哀嚎情慾戲加戲！被問「上一次時間」直爽回應了

〔記者蕭方綺／台北報導〕金鐘戲后楊麗音、于子育和朱德剛合作舞台劇《你來的時候》，該劇有著「活著、好好道別」核心議題，今記者會上，楊麗音哀嚎劇中要照顧朱德剛，必須靠近他、一直近看他臉部特寫，心情很悶，轉頭對編劇兼導演王靖惇要求加戲，直呼：「我要和梁正群有情慾戲！」朱德剛則自嘲從小就被說適合演舞台劇，「因為臉很大，遠遠就能看到我」。

楊麗音（左）哀嚎劇中要照顧朱德剛（右），必須靠近他、一直近看他臉部特寫，心情很悶。（記者潘少棠攝）楊麗音（左）哀嚎劇中要照顧朱德剛（右），必須靠近他、一直近看他臉部特寫，心情很悶。（記者潘少棠攝）

楊麗音被問到上回演出情慾戲是何時，她想了下直呼：「很久啦！」也表示電影《一家子兒咕咕叫》的強暴戲不知算不算情慾戲的一種，她認為其實不是單純想演激情戲，而是期待角色之間還能有愛情火花，「人老了，不代表沒有情感需求。」至於被她點名的梁正群，他回：「我當然很期待，導演跟我聊這件事時，我想說要不要寫在合約，讓它變成確定的事。」

60歲的朱德剛因為晚婚，兒子現在才上國中。（記者潘少棠攝）60歲的朱德剛因為晚婚，兒子現在才上國中。（記者潘少棠攝）

此外，該劇探討長照議題，60歲的朱德剛因為晚婚，兒子現在才上國中，因此他5年前就簽署放棄急救同意書，他說：「自己身體慢慢老化，不希望拖累家人，不想造成他們的壓力。」也自稱10年前離開台北，舉家搬往花蓮定居，老早已在過退休生活。

問他是否早已財富自由？楊麗音反倒爆料朱德剛從以前到現在都不太理財，「當年房地產在飆，他身上有幾百萬，我們就一直叫他買，他反倒把錢拿去花蓮，個性很老實。」若當年置產，現在脫手可賺數倍，是否感到可惜？朱德剛表示：「我個人座右銘，是你的就是你的。」

楊麗音認為自己現在這年紀更應該努力健身，把肌肉鍛鍊起來。（記者潘少棠攝）楊麗音認為自己現在這年紀更應該努力健身，把肌肉鍛鍊起來。（記者潘少棠攝）

對於老年生活，63歲的楊麗音反倒很勵志，她沒有多想這些事，認為自己現在這年紀更應該努力健身，把肌肉鍛鍊起來，「不是老了就只能躺，應該要自己照顧自己、到處玩耍。」

于子育在《俗女養成記》與楊麗音演出婆媳讓人印象深刻。（記者潘少棠攝）于子育在《俗女養成記》與楊麗音演出婆媳讓人印象深刻。（記者潘少棠攝）

此外，楊麗音、于子育在《俗女養成記》演出婆媳讓人印象深刻，2人戲外感情也好，昨活動之前，于子育見到楊麗音有白色腰帶，主動把白色跟鞋借給她搭配，自己穿尺寸更大的備用鞋，沒想到差點絆倒，楊麗音看了反倒笑出來。

《你來的時候》在9月11日至9月13日於國家戲劇院演出，9月26日於高雄衛武營國家歌劇院登場，購票請洽寬宏售票系統。

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