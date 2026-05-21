70歲阿姨4個月豪砸台幣1561萬 迷上鮮肉主播家裡只剩2元

中國一位上海阿姨瘋狂刷禮物給直播主，竟光花家中所有積蓄。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕中國上海一名70歲的江阿姨短短4個半月內，將兒子周先生辛苦工作20多年存下的336萬人民幣（約新台幣1561萬元），全部都用來在短影音平台上刷禮物，兒子發現錢被媽媽拿來當火山孝子，抱頭痛哭，但錢已經追不回來了。

江阿姨平日生活節省，既不買名牌，退休後還有5600人民幣（約新台幣2.6萬元）退休金，她平日幫兒子管理月薪、獎金，沒想到江阿姨竟然都花在直播主身上，兒子發現時，家中帳戶僅剩0.43人民幣（約新台幣2元）。兒子辛苦20餘年的全部存款全都付諸流水，崩潰不能接受。

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江阿姨剛開始刷到一名自稱1998年出生、中央民族大學舞蹈專業畢業的男主播「小解」，對方優雅身段吸引江阿姨，加上說話輕聲細語，讓江阿姨非常喜歡。江阿姨說，小解跳舞時而強勁、時而柔美，是她見過最美的舞蹈。第一次刷禮物後，小解還特別私訊感謝江阿姨，並邀請她進入粉絲群，迷得江阿姨暈頭轉向，最終微信平台上花了280多萬人民幣（約新台幣1300萬元）。

江阿姨總共花費超過千萬台幣在刷禮物上。（翻攝自微博）

直播間裡江阿姨的暱稱是「海闊天空」，其他粉絲都叫她一聲「海姐」，每次她進入直播間，留言區就會紛紛向她打招呼，滿足了江阿姨的虛榮心。其他粉絲也常起鬨、慫恿江阿姨送禮物，只要海姐一進直播間，就會此起彼落留下「海姐上個大禮物」的訊息，感覺被需要、被尊重的江阿姨逐漸迷失自我。

真正讓江阿姨花大錢的是，主播之間會進行PK賽，為了讓小解每晚與其他主播連線比賽時能獲勝，江阿姨瘋狂刷禮物，比賽進入倒數計時，小解就會要求大家刷禮物，粉絲就會拱江阿姨刷大禮。江阿姨只要聽到主播緊急喊著要禮物的聲音就會控制不住自己，瘋狂刷大禮，其中「桃花島」價值3000人民幣（約新台幣1.4萬元），江阿姨一個晚上就能連刷4～5個。

2025年12月，小解參加平台比賽，江阿姨單場刷了18萬人民幣（約新台幣83.5萬元），事後小解感謝她說：「沒有妳，就沒有我的今天，多虧妳來了，不然我都堅持不下去」。聽了甜言蜜語的江阿姨更覺得自己做得對，也相信小解懂得感恩，愈陷愈深。

直播主小解與江阿姨的對話訊息。（翻攝自微博）

刷禮物上癮的江阿姨，除微信平台豪擲禮物，在抖音也花了50萬人民幣（約新台幣232萬元）。刷禮物上癮的她，即使知道家中存款愈來愈少，仍無法克制自己，之後更哀求「寶貝兒子求求你了，就這一次」，瘋狂把錢投入無底洞。

周先生原本以為江阿姨遭詐騙，後來回到上海後，看到江阿姨手機仍在看小解直播，才知道畢生心血全都打水漂，家裡甚至連水電費都繳不出來。

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