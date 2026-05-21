自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 亞洲

70歲阿姨4個月豪砸台幣1561萬 迷上鮮肉主播家裡只剩2元

中國一位上海阿姨瘋狂刷禮物給直播主，竟光花家中所有積蓄。（翻攝自微博）中國一位上海阿姨瘋狂刷禮物給直播主，竟光花家中所有積蓄。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕中國上海一名70歲的江阿姨短短4個半月內，將兒子周先生辛苦工作20多年存下的336萬人民幣（約新台幣1561萬元），全部都用來在短影音平台上刷禮物，兒子發現錢被媽媽拿來當火山孝子，抱頭痛哭，但錢已經追不回來了。

江阿姨平日生活節省，既不買名牌，退休後還有5600人民幣（約新台幣2.6萬元）退休金，她平日幫兒子管理月薪、獎金，沒想到江阿姨竟然都花在直播主身上，兒子發現時，家中帳戶僅剩0.43人民幣（約新台幣2元）。兒子辛苦20餘年的全部存款全都付諸流水，崩潰不能接受。

江阿姨剛開始刷到一名自稱1998年出生、中央民族大學舞蹈專業畢業的男主播「小解」，對方優雅身段吸引江阿姨，加上說話輕聲細語，讓江阿姨非常喜歡。江阿姨說，小解跳舞時而強勁、時而柔美，是她見過最美的舞蹈。第一次刷禮物後，小解還特別私訊感謝江阿姨，並邀請她進入粉絲群，迷得江阿姨暈頭轉向，最終微信平台上花了280多萬人民幣（約新台幣1300萬元）。

江阿姨總共花費超過千萬台幣在刷禮物上。（翻攝自微博）江阿姨總共花費超過千萬台幣在刷禮物上。（翻攝自微博）

直播間裡江阿姨的暱稱是「海闊天空」，其他粉絲都叫她一聲「海姐」，每次她進入直播間，留言區就會紛紛向她打招呼，滿足了江阿姨的虛榮心。其他粉絲也常起鬨、慫恿江阿姨送禮物，只要海姐一進直播間，就會此起彼落留下「海姐上個大禮物」的訊息，感覺被需要、被尊重的江阿姨逐漸迷失自我。

真正讓江阿姨花大錢的是，主播之間會進行PK賽，為了讓小解每晚與其他主播連線比賽時能獲勝，江阿姨瘋狂刷禮物，比賽進入倒數計時，小解就會要求大家刷禮物，粉絲就會拱江阿姨刷大禮。江阿姨只要聽到主播緊急喊著要禮物的聲音就會控制不住自己，瘋狂刷大禮，其中「桃花島」價值3000人民幣（約新台幣1.4萬元），江阿姨一個晚上就能連刷4～5個。

2025年12月，小解參加平台比賽，江阿姨單場刷了18萬人民幣（約新台幣83.5萬元），事後小解感謝她說：「沒有妳，就沒有我的今天，多虧妳來了，不然我都堅持不下去」。聽了甜言蜜語的江阿姨更覺得自己做得對，也相信小解懂得感恩，愈陷愈深。

直播主小解與江阿姨的對話訊息。（翻攝自微博）直播主小解與江阿姨的對話訊息。（翻攝自微博）

刷禮物上癮的江阿姨，除微信平台豪擲禮物，在抖音也花了50萬人民幣（約新台幣232萬元）。刷禮物上癮的她，即使知道家中存款愈來愈少，仍無法克制自己，之後更哀求「寶貝兒子求求你了，就這一次」，瘋狂把錢投入無底洞。

周先生原本以為江阿姨遭詐騙，後來回到上海後，看到江阿姨手機仍在看小解直播，才知道畢生心血全都打水漂，家裡甚至連水電費都繳不出來。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中