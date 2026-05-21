金秀賢逆風翻盤！金賽綸家屬律師竟變嫌疑人 律師直呼：非比尋常

金秀賢在記者會上聲淚俱下。（達志影像）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕金秀賢案出現大逆轉，警方不但研判「橫豎研究所」有多處造假，害得金秀賢社會性死亡之外，金秀賢律師高尚祿更發現，原本金秀賢方面根本沒有提告的金賽綸家屬法律代理人富智錫，竟然列為嫌疑人之一，讓高尚祿直呼相當罕見。

當初富智錫以金賽綸家屬的法律代理人的身分，與「橫豎研究所」的金世義一同召開記者會。如今，警方提交的聲請拘捕令當中發現，富智錫竟然成為嫌疑人之一，引來關注。

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高尚祿在臉書發文，表示金秀賢以及經紀公司GOLDMEDALIST並未對富智錫提告，卻被列為嫌疑人，代表調查機關在偵查過程中確認了他的嫌疑，因此立案調查將其轉為嫌疑人。高尚祿指出，嫌疑人的律師在調查過程中轉成嫌疑人的狀況非比尋常，十分震驚。

金世義、富智錫都被列為金秀賢案的嫌疑人。（翻攝自YouTube）

高尚祿指出，當時有多人認為「律師應該不會說謊吧」，而深信金世義、富智錫等人散布的不實消息，為了落實與金秀賢承諾的「釐清真相」以及「完全恢復名譽」，這部分的真相必須要明確查得清楚。高尚祿強調，自己也會保持高度關注，進行嚴密的監督。

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