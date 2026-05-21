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娛樂 最新消息

視障女孩「一句話」救了米可白！她當場哭到停不下來

米可白今受邀擔任愛盲基金會「EYE的任意門」活動大使。（記者陳奕全攝）米可白今受邀擔任愛盲基金會「EYE的任意門」活動大使。（記者陳奕全攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕米可白今（21日）受邀擔任愛盲基金會「EYE的任意門」活動大使，在現場親自蒙上眼睛進行視障體驗。曾演出相關角色的她，聊起盲人朋友的堅韌，當場感性大爆發，首度分享了一段讓她至今想起來仍會「淚流滿面」的私房洋蔥故事。

米可白蒙上眼睛進行視障體驗。（記者陳奕全攝）米可白蒙上眼睛進行視障體驗。（記者陳奕全攝）

米可白透露，之前曾接觸過一位超勵志的視障女生。對方在襁褓中的嬰兒時期因為保溫箱強光照到而失明，長大後甚至還面臨了父母雙亡、沒有任何親人的殘酷打擊。但她不向命運低頭，一路考上東吳大學英文系，後來不僅開了音樂教室，還當起心靈老師。

最神的是，兩人初次見面時，對方居然只憑聲音就秒認出她：「你是米可白？」原來對方平時會自己查網路認識她。心思細膩的視障閨密，似乎一眼看穿了米可白身為藝人、總是在意別人眼光的脆弱面，當場拍拍她的肩膀開導：「把別人貼在妳身上標籤撕掉，很好。不要過得那麼累，可以勇敢地跨出這一步，然後想做的事情，不要去在乎其他人。」這番話直戳心窩，讓一向過得很緊繃、沒辦法放鬆做自己的米可白當場在現場大爆哭。

米可白透露，之前曾接觸過一位超勵志的視障女生。（記者陳奕全攝）米可白透露，之前曾接觸過一位超勵志的視障女生。（記者陳奕全攝）

更厲害的是，這位視障朋友連米可白的「旱鴨子心魔」都順便治好了。米可白坦言自己以前超級怕水，當時學游泳時，這位朋友溫柔地去和教練溝通，並對米可白信心喊話：「我都在妳身邊，妳握著我的手，就可以找到我。」奇蹟的是，靠著這份安全感，米可白真的成功克服恐懼、愛上游泳，即便現在電影宣傳期過了，依然持續在學游泳。

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