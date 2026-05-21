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娛樂 電視

正面開嗆葉元之！吳崢火力全開重砲國民黨「不要幫中共罵台灣人」

〔娛樂頻道／綜合報導〕民進黨發言人吳崢昨（20日）登上政論節目《新聞面對面》，與國民黨立委葉元之同台討論「台獨黨綱」議題時火力全開，不僅接連反擊國民黨質疑，更從國民黨黨綱、歷史背景一路談到「Team Taiwan」與「Chinese Taipei」爭議，長達數分鐘火力全開的不停頓發言，迅速在網路上迅速流傳，引發許多網友激烈討論。

吳崢（右）在節目中正面開嗆葉元之（左），針對「台獨黨綱」與國民黨歷史背景展開激烈攻防。（翻攝自YouTube）吳崢（右）在節目中正面開嗆葉元之（左），針對「台獨黨綱」與國民黨歷史背景展開激烈攻防。（翻攝自YouTube）

節目中，吳崢針對國民黨批評民進黨「台獨黨綱」一事表示，國民黨黨綱同樣寫有「反對共產主義」、「反對分裂國土」，質疑「按照國民黨定義，是誰在分裂國土？」更直言相關內容「從頭到尾就在講中國共產黨」，反問「難不成是越南共產黨分裂你國土嗎？」他也提到，國民黨過去曾與蘇聯共產黨合作，認為外界不應只放大民進黨相關論述。

除了黨綱攻防外，吳崢也拿國民黨中常會過去曾念「革命尚未成功，同志仍需努力」為例，表示外界並不會因此質疑國民黨「想搞革命、顛覆政府」，認為相關論述不該被無限上綱。吳崢強調，民進黨內部即便有人心中仍有「台獨理想」，也不代表政府現階段會改變現狀，直言國民黨拿相關議題持續做文章「非常奇怪」。

最後，吳崢再以台灣棒球代表隊為例指出，雖然國際賽正式名稱為「Chinese Taipei」，但許多台灣民眾仍會喊「Team Taiwan」，他認為大家都清楚現實上必須維持現狀與參賽權益，但不代表人民不能擁有自己的認同，「不要幫著中共回來罵台灣人民！」此外，臉書粉專「打馬悍將粉絲團」更擷取節目片段發文直言，「吳崢電爆葉元之：國民黨幫中共，罵台灣人，有沒有搞錯啊！」吸引許多網友朝聖熱議。

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