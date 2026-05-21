金秀賢「社會性死亡」接受精神科治療！「橫豎研」涉造假遭聲押還嘴硬

〔記者廖俐惠／綜合報導〕金秀賢案在2025年3月爆發，讓金秀賢幾乎身敗名裂，沒想到如今事情出現大逆轉，警方研判，「橫豎研究所」提出的證據有多處造假，導致金秀賢的名聲、經濟全面崩盤，至今仍還在接受精神方面的治療。

金秀賢當時在記者會上聲淚俱下。（達志影像）

韓媒《中央日報》這篇獨家報導震撼社會，首爾江南警察署經過調查後，「橫豎研究所」的金世義為獲得YouTube收益，散布與金秀賢有關的假訊息，「嫌疑人（金世義）明知道金秀賢沒有在金賽綸未成年時就交往，卻依舊散布不實訊息誹謗他。」

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警方也指出，金世義去年3月公開的KakaoTalk聊天記錄以及其他資料都是偽造，2016年多張對話截圖，把名字的部分改成金秀賢，總共進行7處編輯以及竄改，試圖要營造出是金賽綸、金秀賢兩人對話的假象。另外，金世義在去年5月公布的金賽綸錄音檔，也是AI變造；金秀賢曾提議支付40億韓元封口，並動用殺手殺害吹哨者的爆料也是假的。

警方對此表示，這一系列操作使得演員金秀賢的社會基礎以及整體經濟全面崩盤，更摧毀了他的職業生涯的根基。警方指出：「到目前為止，在接受精神科治療的狀況之下，如果再繼續散布對受害者的不實訊息，很可能會引發難以恢復的重大傷害。」警方也進一步提到，金秀賢更因此被多數廣告商以社會爭議為由，解除合約，面臨損害賠償等訴訟。

首爾中央地方檢察廳在昨天（20日）以「性暴力犯罪處罰法」對金世義聲請羈押，原因包括有逃亡之虞、湮滅證據以及涉案嫌疑人有串供的可能性等等。不過金世義方面昨天開直播卻稱，最近他們深入越南河南要調查某政治人物的性犯罪案件，檢方無預警發布逮捕令，就是要阻饒報導。

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