爆與孫綻規劃結婚！米可白認再婚要好好思考 520男友驚吐「結紮話題」

米可白今出席愛盲基金會「EYE的任意門」計畫啟動記者會。（記者陳奕全攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕米可白今（21日）出席愛盲基金會「EYE的任意門」計畫啟動記者會。久未在幕前露面的她，一現身就被追問是否打算引退結婚？她連忙澄清：「哪有！我一直很想拍戲啊！」不過，曾與「尾牙大王」謝銘杰有過一段婚姻的她，再度談及終身大事，終於坦承正與男友孫綻「規劃中」，但也苦嘆再婚真的不是一個容易的決定。

米可白對於再婚顯得相當謹慎。（記者陳奕全攝）

米可白對於再婚顯得相當謹慎，她鬆口承認：「有這個想法，但沒有往前跨一步，還在規劃，有好消息一定會講！我覺得再婚是一個很重大的事情。」笑說先前受訪時被問到「是否嚮往浪漫的婚禮」，她直接打趣回：「我不是辦過了？」大方拿過往的婚姻自嘲，瞬間化解現場的逼婚尷尬。她強調結婚是一輩子的事，必須好好思緒、思考，目前完全沒有先有後婚的準備，至於生育計畫，她也表明：「沒有想到這麼深，結婚後再去想。」

請繼續往下閱讀...

昨天520米可白因為重感冒，跟經紀人在工作中度過。（記者陳奕全攝）

昨（20日）適逢象徵「我愛你」的520告白日，外界好奇孫綻有沒有趁機浪漫求婚？米可白一臉心酸表示，昨天因為重感冒，其實是跟經紀人在工作中度過，今天出門前還特地去醫院打了消炎止痛針。被問到男友有沒有傳甜蜜訊息或直接表示？她搖頭笑說，自己沒這麼在意，且孫綻也完全沒有做任何浪漫舉動，只有跟她聊到貓狗的話題：「欸，車輪餅（貓）好可愛喔，差不多要結紮了。」

米可白上個月正式步入40歲，生日願望是「當辣妹」。（記者陳奕全攝）

米可白上個月正式步入40歲，生日願望是「當辣妹」，前陣子她在社群大曬性感泳裝照，透露那是跟媽媽去嘉義梅山看螢火蟲時拍的，還自嘲：「有誰在山裡面拍泳裝的？」不過，那些神奇的網美角度全是由媽媽一手指導，讓她大讚媽媽拍照技術太好，透露手上還留著一堆私房辣照沒曝光。至於外界好奇男友送了什麼生日禮物？她則透露是走極度實用路線的耳機，否認男友有求婚的舉動。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法