親中沒能致富？館長哭窮「認已燒2、3億」 突嘆為台灣付出沒回報

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅「館長」陳之漢近年因多次發表親中言論，被質疑唱和統戰論述，立場爭議不斷。如今風波延燒至事業，他上個月才在直播吐苦水，自爆已燒掉近1.8億元資金，公司持續虧損，近日又再次於直播上表示，累積燒2、3億元如今又賠錢，生意一直未起色。

「館長」陳之漢多次發表親中言論，遭受外界批評他立場搖擺。（翻攝自YT）

館長政治立場猶如變色龍不停換色站隊，多次發表親中言論遭網友狂酸，不過他去年底就曾表示抖音、B站開不成，去上海和深圳行賠了400萬元，提到「為了中國人已經虧了很多錢，卻在中國接不到任何工商」。

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而綜合媒體報導，館長日前又於直播提及兩岸議題，再次堅定表示認為會有統一的那天，即便自己面臨生意倒閉困境，他也當作是為了同胞付出革命的代價，如果真的倒閉也代表他是犧牲奉獻的英雄了。不過即使他多麼激昂的一頓輸出，還是會悲從中來苦喊「我就會想說，啊X，我為台灣做了那麼多，啊X，為什麼我生意這麼差？」、「像我現在錢都花得差不多了，他們很開心啊，那我自己本身現在又燒了2、3億，再賠，你就悲從中來，你叫天天不應，叫地地不靈。」

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