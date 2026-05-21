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娛樂 日韓

八卦文化令人噁心 金秀賢被害慘 網怒揭韓國娛樂圈最黑暗真相

金秀賢遭所代言的彩妝品牌「Y.O.U」宣布結束合作關係。（翻攝自官網）金秀賢遭所代言的彩妝品牌「Y.O.U」宣布結束合作關係。（翻攝自官網）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕南韓演員金秀賢捲入與已故女星金賽綸醜聞，終於迎來逆轉，他的粉絲忍不住激動說「一直在等這一天」。南韓媒體大肆報導YouTube頻道《橫豎研究所》（以下簡稱橫豎研）代表金世義以AI技術偽造金秀賢與已故演員金賽綸在未成年時期交往證據。憤怒表示：一個頂級演員的生涯就這樣被八卦創造的輿論流量糟蹋成這樣，希望法院判決確認金秀賢無罪，好還他清白。

金秀賢（左）再三強調自己與金賽綸交往時，女方已成年。（翻攝自YouTube）金秀賢（左）再三強調自己與金賽綸交往時，女方已成年。（翻攝自YouTube）

《橫豎研究所》的主播金世義用AI造假證據，還放話要金秀賢走著瞧。（翻攝自YouTube）《橫豎研究所》的主播金世義用AI造假證據，還放話要金秀賢走著瞧。（翻攝自YouTube）

粉絲們嘆，金秀賢和金賽綸事件爆發後，一堆來路不明的「證據」把事情說得活靈活現。金秀賢本人出來開記者會澄清後，橫豎研仍緊咬不放，這些不實指控狠踩金秀賢，隨便一個網紅、媒體人都可以落井下石。粉絲更嘆南韓娛樂文化嗜血程度驚人，多少藝人的名譽輕易的就被摧毀，如今看得金秀賢沉冤得雪，其實沒有高興的感覺，只對這種扒糞文化感到無力與難過。

南韓已故影帝李善均遭影射涉毒，為自證清白走上絕路。（翻攝自X）南韓已故影帝李善均遭影射涉毒，為自證清白走上絕路。（翻攝自X）

更有網友認為這一切本不該發生，如果警察早一點行動，根本不會有眾多受害者。當初影帝李善均被指涉毒，就是不堪外界龐大與論壓力，才因流言選擇絕路，造謠很容易，但洗清根本沒人在乎，也沒人會道歉。

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