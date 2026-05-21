楊繡惠62歲玩大的！曝人生第一次下海 籃籃突拐鮮肉回家

慈妹（左起）、籃籃、阿翔、楊繡惠到屏東恆春錄影。（民視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕阿翔、籃籃、楊繡惠主持民視、八大《綜藝新時代》，本週帶觀眾來到國境之南—屏東恆春。帶著來賓慈妹，一行人探訪藍色海底夢境，更見證了全台最老的土地公廟，甚至在非洲大遷徙的標本館中，被一頭價值千萬、雌雄同體的「神祕獅子」嚇到差點結帳。

籃籃（左起）、楊繡惠、慈妹進行深度潛水。（民視提供）

眾人前往「藍色海底夢境」進行深度潛水，今年62歲的楊繡惠挑戰人生第一次潛水，下潛前緊張到頻頻發抖，上岸後卻興奮大喊：「看到很多菜市場賣的魚！」。籃籃還發生了「灰姑娘」插曲，在下潛過程中蛙鞋脫落，對著幫忙撿蛙鞋的帥氣教練直喊：「撿了我的鞋，要跟我回家」。

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隨後，眾人前往全台最古老的土地公廟「高山巖福德宮」。相傳這座已有三百年歷史的土地公廟，因建廟心切，竟「石頭變黃金」，讓熏黑的珊瑚石礁岩奇蹟般變成金黃色，象徵招財進寶。為了深入探訪全台唯一的珊瑚石舊廟，楊繡惠代表劇組誠心求筊，竟一次就連續擲出三個聖筊，讓現場氣氛瞬間變得神聖，連慈妹都感動到起雞皮疙瘩。

楊繡惠（左二）聽聞「雌雄同體獅子」標本價格嚇得連後退。（民視提供）

接著2025年恆春最新景點—非洲大遷徙，館內充滿栩栩如生的動物標本，所有標本皆為「自然死亡」而非獵殺，象徵生命的延續。其中，鎮店之寶—價值千萬、全亞洲唯一的「雌雄同體獅子」，以及高達兩米六的北極熊，眾人聽完價格後嚇得連退三步，直喊：「千萬不要摸！摸一下可能要賣房來賠！」

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