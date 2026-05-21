大叔調解庭突掏「這根」開打 李怡貞一箭步肉身壓制

〔記者傅茗渝／台北報導〕由謝震武律師主持的高點綜合台法律談話性節目《震震有術》，今晚播出的最新一集「撕破臉前不能好好談？！家事民事調解室裡的八點檔！」中，邀請到柯清貴、李怡貞、蔡旻睿等專業律師團，偕同資深媒體人林裕豐、諮商心理師林嘉歆，共同揭密調解庭上比戲劇更荒謬的真實人性。

律師團分享在調解委員會上看到的人生百態。（和展影視提供）

節目中連環爆出令人瞠目結舌的調解內幕，其中一樁車禍糾紛的法外制裁情節火藥味十足。資深媒體人林裕豐分享，曾有一名駕駛賓士車的大叔，在左轉時撞飛直行的騎車女大生。到了調解當天，受傷的女大生拄著拐杖現身，賓士大叔非但毫無悔意，態度還極其囂張，當眾狂言嗆聲：「你們不用假鬼假怪啦！我問過律師了，就是5萬一口價，不要就去告，反正腳也是慢慢會好的！」

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面對如此惡劣的態度，女方家長因生性老實，當下不知如何回擊，導致調解宣告破裂。不料，這名賓士大叔剛開車離開戶政事務所，隨即在停車場出口遭女大生的叔叔率眾攔截。家屬當街將大叔從車內拖出並五花大綁，叔叔當場撂下狠話：「我們不要你的錢！但你傷了我姪女的右腳，我也要你的右腳！」隨即揮舞鋁棒，當場砸斷大叔的右腳骨，事後還冷靜幫他叫救護車送醫。

李怡貞律師分享擔任調解委員會的荒謬案例。（和展影視提供）

針對這起驚悚的「私刑斷腿」案，柯清貴律師剖析，賓士大叔應是主觀認為「是對方來撞我，憑什麼我要賠？」，因而態度傲慢。柯律師也分享個人心法，強調調解委員遇到這類極端案件時，最忌諱言詞偏袒，必須立刻將雙方隔開、分別進行溝通，才能避免現場失控釀成流血衝突。

除了法外動私刑的驚悚案例，李怡貞律師也透露自己在法院擔任調解委員時，曾受理過一件令人啼笑皆非的職災糾紛。一名大叔手寫起訴狀，聲稱自己在早餐店工作遭到嚴重燒燙傷與違法解僱，開口索賠100萬元。但早餐店老闆現場反擊，痛批該大叔根本是「職場蟑螂」，爆料他前來應徵助手卻連煎台都不會用，最後是自己擅自跑去煎蛋，還一邊分心看手機才不慎燙傷，且實際傷口僅有2公分。

資深媒體人林裕豐探討近期震驚社會的女警車禍身亡案。（和展影視提供）

雙方在調解庭上爆發激烈口角，大叔甚至突然從口袋掏出一根縮小後僅有原子筆大、成功躲過法院安檢的「伸縮不求人」瘋狂抓癢，眼看就要揮舞手中的伸縮棒攻擊對方。一向敢說敢言的李怡貞律師透露，自己當調解委員時其實會展現溫柔的一面，眼見狀況不對，她立刻「一個箭步衝上去抓住那根伸縮棒」，一邊壓制武器、一邊好言安撫。最終，李怡貞使出軟硬兼施的手腕，勸被告包個紅包致意，同時正色提醒大叔「求償百萬太誇張，小心反被告恐嚇」，才成功讓這場「早餐店風暴」和平落幕。

此外，節目中也探討了近期引發社會高度關注的女警車禍身亡案。林裕豐透露，肇事女大生前往靈堂致意時因未下跪，告別式當天遭悲痛萬分的女警家屬拒絕入場，隨後女大生雖下跪致歉，但家屬全體轉身背對拒絕接受。李怡貞律師犀利指出，看到女大生事後查看車損照片的態度，自己完全無法接受，並提出殘酷的現實：「20歲已經成年，爸媽沒有連帶責任，若肇事者名下沒有財產，被害家屬根本求償無門！」

柯清貴律師也沉重提醒「態度決定一切」，指出該名女大生全程躲在父母後面，連一句親口道歉都沒有。他分享自己剛調解完的另一宗19歲女大生車禍案，對方一進調解室也擺出同樣的避事姿態，讓他忍不住當場厲聲喝斥：「妳要自己講！要自己道歉！」強調成年人必須學會對自己的行為負起責任。

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