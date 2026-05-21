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娛樂 最新消息

GD高雄開唱「嚴防拉椅子」重演 邱瓈寬不忍了開嗆：哪來的死詐騙

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓流拼盤「K-SPARK IN KAOHSIUNG」將於5月30日在高雄世運主場館舉行，主辦單位「寬魚國際」執行長「寬姐」邱瓈寬今天（21日）宣布週六釋出粉絲退票以及視線不良區，對於網上聲稱有「加價票」、「黃牛票」等等，邱瓈寬再度澄清：「哪來的死詐騙！」

邱瓈寬主辦「K-SPARK IN KAOHSIUNG」親力親為。（寬魚國際提供）邱瓈寬主辦「K-SPARK IN KAOHSIUNG」親力親為。（寬魚國際提供）

「K-SPARK」自宣布舉行以來，網路上爭論不斷，對於被質疑與黃牛掛勾一事，寬魚已經報警處理。不過網上仍有不少非官方的售票資訊或者廣告，甚至聲稱可以到後台與藝人合影，讓邱瓈寬大動肝火，直接在網上嗆對方。她今天受訪表示：「我看了真的很火，我們才沒有拍攝的環節，我自己也忍不住上去罵，哪來的死詐騙！」邱瓈寬也指出，網路的非公開資訊上面聲稱的序號、座位號碼，實際上根本沒這些座位，都是詐騙的手段。

邱瓈寬再次嚴正聲明，主辦根本沒有偷票、hold票，這是一場很有誠意的演唱會，真的是希望想看的人用原價買到，不要亂相信一堆不實廣告，「我從來不跟黃牛、詐騙來往，至少我是可信的，不要相信外面的高價。」邱瓈寬也趁機宣布，清票的同時，再加開視線不良區，週六（23日）中午12點開賣。

由於先前澳門場，觀眾為了搶看GD，台下出現「拉椅子」亂象，勸退不少台灣粉絲一事。記者問及此事，主辦表示會積極宣導，不會讓這件事情發生，邱瓈寬強調，屆時一定會宣導，也特別感謝高雄市政府的協力幫助，給予最大的支持，讓音樂、文化做最好的交流。

邱瓈寬直接上網嗆詐騙。（翻攝自提供Threads）邱瓈寬直接上網嗆詐騙。（翻攝自提供Threads）

邱瓈寬身邊的工作人員則為老闆打抱不平，稱邱瓈寬為了這場演唱會都沒睡好，台北、高雄兩頭跑，從硬體舞台、觀眾動線到螢幕畫面細節，全都親自盯場確認。邱瓈寬也強調：「為了讓觀眾記住最美好的一晚，絕不妥協！」

由寬魚國際主辦，集結韓流天王G-Dragon（GD）、天后泰妍（太妍）、天團FTISLAND、男神DPR IAN與新生代女團KiiiKiii共同參演的「K-SPARK IN KAOHSIUNG」，將於5月30日在高雄世運主場館盛大登場，身為寬魚國際執行長的邱瓈寬（寬姐），近來完全進入「備戰模式」，身邊工作人員透露寬姐是「細節控」，為了這場演唱會連續多日沒睡好，從硬體舞台、觀眾動線到螢幕畫面細節，全都親自盯場確認。

演唱會進入倒數階段，GD、FTISLAND、DPR IAN、KiiiKiii等陸續錄製影片向粉絲喊話，其中GD更表示：「希望大家5月30日都能一起來到K-SPARK IN KAOHSIUNG，和我們一起度過愉快的時光，快點來高雄吧！」DPR IAN則說:「5月30日（週六）晚上7：00一起來高雄國家體育場（世運主場館），欣賞 DPR IAN 在 K-SPARK高雄 的精彩演出吧！」

寬魚國際近期同步傳出捷報，日前公告2026年第一季財報，稅後純益達1.04億元，較去年同期大幅成長2621.7%，每股稅後盈餘（EPS）0.91元，雙雙創下單季歷史新高。

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