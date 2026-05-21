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娛樂 最新消息

派翠克私下面曝光！見陌生女「赤腳過馬路」秒出手10萬人狂讚

〔記者邱奕欽／台北報導〕派翠克日前在台北微風南京附近，主動關心一名鞋子突然斷裂的女網友，甚至詢問是否需要幫忙購買新鞋，暖心舉動曝光後迅速在網路發酵，貼文累積超過10萬人按讚，許多網友大讚他親民又善良，更形容是「台灣最美的風景」。

派翠克私下暖舉曝光。（資料照，記者王文麟攝）派翠克私下暖舉曝光。（資料照，記者王文麟攝）

一名女網友近日在社群平台發文分享，表示自己日前穿了一雙許久未穿的鞋子外出，沒想到過馬路時鞋底突然斷裂，讓她只能一腳赤腳踩著柏油路前進。沒想到，就在女網友手足無措時，恰巧遇到派翠克主動上前關心，詢問她是否需要幫忙，甚至表示可以陪她去買新鞋，讓她當場相當驚訝。

該名女網友事後將整段經過分享到網路，並附上鞋子損壞照片與對話內容，引發大批網友討論，許多人得知消息後紛紛留言大讚派翠克「真的很暖」、「願意主動幫助陌生人很難得！」還有人動容直喊「這就是台灣最美的風景啊！」、「這才是我申辦網路想要看到的東西！」貼文曝光後迅速累積超過10萬人按讚。

派翠克近年憑藉自然幽默風格累積不少人氣，私下親民形象也經常受到粉絲討論。此次暖心助人的經過曝光後，再度替他圈粉不少，也讓不少網友對他的真實個性留下深刻印象。

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