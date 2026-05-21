賈永婕慘挨轟！彭華幹怒揭「最大敗筆」：101恐被拖垮

〔娛樂頻道／綜合報導〕台北101董事長賈永婕近日因談及「愛台灣」言論掀起熱議，資深媒體人彭華幹今（21）日在社群發文開砲，狠批她「兩套標準」，更直言：「101會活生生被妳搞垮！」

賈永婕一舉一動受到關注。（翻攝自臉書）

彭華幹在貼文中指出，若一邊高喊愛台灣，卻又把孩子送到美國念書，「就沒有立場說『不當台灣人就走』這種話」，認為此舉是典型「兩套標準」。他也提到，賈永婕日前受訪時，被問到是否看不起台灣學校，當時脫口回應「是的」，事後雖澄清遭外界曲解，但仍引發輿論延燒。

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彭華幹更酸，「賈永婕有兩個女兒在美國，因為她看不起台灣的學校」恐成為她「永久印記」，並質疑她如今身為101董事長，言行應更謹慎，「妳不再只是藝人，也不是婚紗公司負責人，而是101董事長，動見觀瞻，至少要珍惜自己的羽毛。」

除了教育議題外，彭華幹也點名周玉蔻日前曾評論賈永婕「太蠢、論述空洞」，而賈永婕回應是否提告時曾表示「老人家上法院很辛苦」，此番說法也遭彭華幹批評是「羞辱老人」，直言她接連失言。不過賈永婕日前也發文呼籲盼別混淆視聽，網友們也聲援她，認為不應該理念不同就被亂扣帽子。

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