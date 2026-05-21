坎城影展》凱文史貝西回歸坎城影展 深陷性侵指控後積極重返演藝圈

影帝凱文史貝西攜手模特兒維亞萊曼一同踏上第79屆坎城影展紅毯。（路透）

〔記者許世穎／綜合報導〕影帝凱文史貝西20日現身第79屆坎城影展成為外界關注焦點，他攜手模特兒維亞萊曼一同踏上紅毯，出席法國傳記電影《戴高樂：鐵血年代》（暫譯，De Gaulle: Tilting Iron）首映，這也是他在深陷性侵與性騷指控風波後，持續重返演藝圈的重要一步。

現年66歲的史貝西，過去曾以電影《刺激驚爆點》、《美國心玫瑰情》與影集《紙牌屋》等作品紅遍全球，卻在2017年「#MeToo運動」期間遭多名人士指控涉及性不當行為，導致演藝事業重挫。不過他始終否認所有指控，近年也陸續在多起官司中獲得有利結果。

請繼續往下閱讀...

史貝西過去曾以電影《刺激驚爆點》、《美國心玫瑰情》與影集《紙牌屋》等作品紅遍全球。（法新社）

其中，紐約法院曾於2022年駁回一宗向他求償4000萬美金（約台幣12.61億元）的民事訴訟；2023年，他也在英國涉及的9項性犯罪指控中獲判無罪。今年3月，則傳出他已與3名在英國對他提出民事訴訟的男子達成庭外和解。

史貝西去年也曾現身坎城，並在amfAR坎城慈善晚宴上領取終身成就獎。他當時針對好萊塢「封殺文化」發表激烈演說，直言：「我從歷史中學到了很多，歷史往往會重演。好萊塢黑名單時代，是我們歷史上非常可怕的一段時期，我們必須記住它，才能避免同樣的事情再次發生。」相關發言當時也引發外界熱議。

值得一提的是，坎城影展近年對性不當行為議題態度愈發強硬。影展去年正式宣布採取「零容忍」政策，並在今年禁止遭3名女性指控性侵的法國演員西奧納瓦羅穆西出席競賽片首映活動。

史貝西（左）近年已逐步重返幕前。（法新社）

儘管爭議仍未完全平息，史貝西近年已逐步重返幕前，去年接受英國《電訊報》訪問時，也坦言自己如今已沒有固定住所，財務狀況吃緊，「幾乎沒有收入，但所有開銷都還在持續。」

第79屆坎城影展於當地時間5月23日閉幕。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法