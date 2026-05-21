預言翻車認了 謝寒冰跪播後T台門口發雞排親邀沈伯洋來領

媒體人謝寒冰兌現承諾發雞排，T台門口大排長龍。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕媒體人謝寒冰先前表示如果民進黨徵召立委沈伯洋出戰競選台北市長，自己就要下跪直播並發出千份雞排。今（21）他兌現諾言，自下午2點開始在TVBS大門口發放雞排，附近民眾大排長龍，圍著T台大門口兩圈，每個人都樂呵呵；明（22）日謝寒冰還會在中天門口發放雞排，另一位預測翻車的媒體人黃揚明也同時發放100杯珍珠奶茶。

謝寒冰邀請沈伯洋親領雞排，沈伯洋笑說留給民眾。（資料照，記者何玉華攝）

謝寒冰對於自己預測翻車，表示「認了」，大方兌現承諾。先前他就在直播中下跪，還特寫下跪鏡頭，今日發放雞排，他也親自邀請沈伯洋來領雞排。針對謝寒冰的邀請，沈伯洋幽默回覆：自己不與民爭利，所以不會去搶領。

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除今日在T台發雞排外，明日謝寒冰還會在中天電視台門口再發雞排，媒體人黃揚明則搭順風車發百杯珍珠奶茶。（翻攝自臉書）

明日除謝寒冰要在中天電視台大門口（台北市內湖區民權東路六段25號）發放雞排之外，同樣預言失誤的黃洋明也跟進，笑稱「搭冰哥順風車」發送100杯珍珠奶茶，讓民眾一次領到「奶雞套餐」。

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