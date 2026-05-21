孫安佐風波燒進立法院！狄鶯一句話意外扯出「中研院薪水危機」

〔記者邱奕欽／台北報導〕孫安佐（現名孫健豪）自製火焰槍案延燒進立法院，連狄鶯一句「中研院為何不吸收他」都成為質詢話題。不過，比起外界聚焦孫安佐爭議，中研院長廖俊智今（21日）赴立法院備詢時坦言，中研院研究人員待遇與國際仍有明顯落差，博士後研究員起薪約6萬4000元，也讓研究人員待遇問題受到討論。

孫安佐日前與陳姓男子因測試自製火焰槍並上傳影片，引發外界關注，士林地檢署聲請羈押禁見後，法院也裁定准押。狄鶯先前曾在直播中替兒子緩頰，稱他從國中時期就會做火焰噴射器，更脫口「中研院為什麼不吸收他？」如今相關發言被立委帶進立法院質詢，也讓中研院研究人員待遇與人才延攬議題受到關注。

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孫安佐自製火焰槍案延燒進立法院，狄鶯一句「中研院為何不吸收他」也成為質詢焦點。（組合照，本報資料照、翻攝自IG）

面對立委詢問，廖俊智表示，中研院所有徵才條件都公開透明，但外界可能對中研院、中科院與工研院的業務範圍有所混淆。他強調中研院以基礎科學研究為主，並未從事軍火、武器相關研究，相關領域可能屬於中科院範疇。此外，立委葛如鈞也在質詢時點出中研院薪資問題，引用全球研究數據指出，國際頂尖研究機構研究員年薪約9萬美元至16萬美元（約284萬元至505萬元台幣），換算月薪約24萬元台幣至43萬元台幣；南韓國家級研究機構研究員本薪也約14萬元台幣至24萬元台幣。

相較之下，中研院博士後研究員起薪約6萬4000元、正式研究員約7萬元，即便加上補助後月薪可突破10萬元，仍與國際研究機構存在待遇落差。對此，廖俊智坦言，完全認同待遇問題，透露中研院2023年曾提出加薪15％方案，希望逐步改善研究人員待遇。他也強調，除了薪資之外，研究經費、社會尊重與長期穩定環境，同樣是人才是否願意留下的重要關鍵。

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