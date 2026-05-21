白冰冰昔遭綁架刀架脖！出道53年揭生死瞬間 吐「黑色穢物」當場虛脫

〔記者林欣穎／台北報導〕白冰冰出道至今即將邁入53個年頭，回首這一生坎坷與輝煌交織，她感性表示，自己能走到今天，全憑「神明保佑」與「感恩之心」。白冰冰詳述了她與觀世音菩薩、關聖帝君、玄天上帝及媽祖之間的深厚淵源，分享數次在危急時刻化險為夷、逆轉人生的過程。

白冰冰日前應台中大雅永興宮主任委員蔡雨詮與白鶴仙宮董事長郭信誠的邀請，帶著子弟兵台一線東諺與阿玟、陳思瑋、明亮、蔡亞露、Give me five、胡子萱和歌手蔡義德、蔡多多、吳珉碩前往台中大雅永興宮拜拜，並參加晚上的建宮180年平安福宴，現場席開490桌，白冰冰一行人的粉絲團就包了28桌，她也在自製的YouTube頻道《誠懇逗陣》分享當天的盛況。她此行除了拜媽祖外，也拜了暫駐在永興宮的白鶴仙童，希望可以永保赤子之心和美麗童顏。

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白冰冰在大雅永興宮平安福宴壓軒演出。（長興影視提供）

白冰冰透露，生命中第一尊對她有重大幫助的是觀世音菩薩。由於母親篤信觀音，她自幼便耳濡目染。最令她難忘的神蹟發生在多年前林口家中遭歹徒闖入時，全家人被綁架。在那生死一瞬，白冰冰大聲呼喊：「觀音菩薩救我！」。語畢，原本架在她脖子上的開山刀竟突然移開，原本眼神凶狠、疑似酒醉的歹徒瞬間愣住，隨後態度軟化，最終警察衝入屋內成功營救，讓她深信是觀音菩薩顯靈救命。

第二尊保佑她的神明是關聖帝君（恩主公）。白冰冰回憶，早年演藝事業不順時，除夕夜也得工作無法回家圍爐，將近跨年之際行經行天宮，被擠進人潮洶湧的行天宮，當時一位老太太，誇她聰明知道要「拜2年」，年底謝神，年初求神，她當時大喊「恩主公，我都唱不紅，請恩主公保佑。」結果大年初五她就接到恩師黃瑞琪的電話，問她要不要唱《唱抹煞》，果真讓她紅到「唱抹煞」，開啟輝煌的歌唱事業。

第三尊是玄天上帝，當時她因為出外景時叫人移開了有棵樹的盆景，移開後下面有很多蚯蚓，結果拍完她人就不舒服，「後來我聽說這樹已經幾十年，我移開沒有先打個招呼。」當場有個工作人員拿一個護身符給她，「我一戴上，就全身大汗，吐出一口全是黑色的，整個人虛軟，但馬上就好了。」護身符上的神明就是「玄天上帝」。這也是她為何拍攝《天知道》的起源。

第四尊就是媽祖娘娘。去年白冰冰斥資拍攝的《天知道》一直找不到播出平台，就去拜了白沙屯媽祖，結果一回到家就接到三立長官的電話，不但確定在三立播出，播出後也屢創佳績，讓她深刻體驗到媽祖娘娘有求必應的力量。

白冰冰與神明特別有緣，今年也受邀到全台各大廟宇表演，展開一系列感恩之旅。從北港朝天宮、新港奉天宮、白沙屯媽祖、苗栗永貞宮到台中大雅永興宮，參與各地媽祖娘娘的盛會。接下來8月6日她還將前往高雄鎮南宮感念關聖帝君，11月1日則赴苗栗地母廟參拜。

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