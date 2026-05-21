女星童年黑歷史曝光！曾吃土抓蟲子 洪都拉斯看傻眼

黃姵嘉自曝小時候是很野的鄉下小孩。（客台提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕洪都拉斯、施名帥、黃姵嘉、周厚安錄製客台《啊喔！最Kiang駐村小隊2》，最新一集眾人前往鹿野參觀製茶廠，黃姵嘉參觀時特別有感觸，透露外公本身就是製茶師，自己從小在外婆家長大，笑稱自己是個「很野的鄉下小孩」。

黃姵嘉童年時會在四合院裡奔跑玩耍，還常跟著外婆去採茶、爬樹，甚至抓地上的小蟲來玩。更語出驚人自爆，小時候還曾抓地上的土來吃，讓一旁眾人瞬間驚呼，黃姵嘉則幽默回應：「可能是在預習長大的生活吧！」逗得現場笑聲不斷。

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洪都拉斯體驗插秧直喊辛苦。（客台提供）

在鄉下長大的黃姵嘉，對於下田插秧也充滿期待，沒想到才剛踩進田裡，雙腳就深陷泥巴、完全拔不起來。她奮力掙扎許久仍動彈不得，最後只好直接放棄雨鞋。隊長洪都拉斯笑說，原本還以為姵嘉是在做效果，沒想到竟然是真的卡住。體驗插秧後，洪都拉斯也忍不住感嘆，插秧過程必須長時間彎腰，非常消耗體力，「真的只有親身體驗過，才會懂得誰知盤中飧，粒粒皆辛苦。」

黃姵嘉擔任肢體開發課程的舞蹈老師。（客台提供）

黃姵嘉這次也在「駐村小隊Kiang學堂」擔任肢體開發課程的舞蹈老師。她表示，希望讓孩子們認識K-POP之外更多元的舞蹈形式，即使是沒有舞蹈基礎的素人，也能自在參與、享受肢體表達的樂趣。洪都拉斯則分享，看見姵嘉和孩子們互動時特別感動，「大家忙了一整天其實都很累，但她還是把僅存的精力投入在教學上，而且從她閃閃發亮的眼神就看得出來，她是真的非常投入這件事情。」

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