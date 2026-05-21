陳漢典「戴口罩偷看南珉貞」 Lulu當眾吃醋：平常都不來看我

〔記者傅茗渝／台北報導〕三立都會台長青娛樂節目《完全娛樂》迎來30週年大改版，強勢進軍每週三、四晚間10點的黃金時段，正式升級為「娛樂新聞第一品牌」。首播後隨即引爆網友熱烈討論，不少忠實鐵粉紛紛湧入社群留言盛讚：「這個節奏好讚好喜歡～」、「Lulu真的太厲害！」、「新的完娛第一集有夠好看！」，話題熱度瞬間席捲網路。

Lulu獨挑大樑《完娛》大改版。（三立提供）

這次改版的亮點，正是由主持天后 Lulu獨挑大樑。她憑藉超強的節奏感與「瘋感」滿滿的主持風格，讓節目的娛樂指數全面飆升。改版後的內容不再只是單純播報新聞，更融入大量主題式聊天與藝人私密爆料，帶給觀眾如同參與好友聚會般的沉浸體驗。首集節目中，Lulu便火力全開，在聊到天團五月天開唱前的幕後趣事時，鼓鼓竟當場大膽爆料：「他們上台前都在打電動！」逗得全場大笑。

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在演藝圈擁有超狂人脈的Lulu，也獲得林志玲、許瑋甯、林柏宏、曾國城與謝盈萱等大咖好友錄製影片跨刀祝賀。林柏宏打趣透露Lulu是「第一位送花給自己的女藝人」，許瑋甯更公開放話「很想跟Lulu一起主持節目」，足見她的好人緣。此外，節目更祭出《完全娛樂》累積30年的珍貴新聞資料庫，當晚直接公開畢書盡與鼓鼓十年前的青澀黑歷史畫面，驚艷無數觀眾，迅速成為社群熱議焦點。

南珉貞合體Lulu辣跳《三振舞》，驚曝台韓應援2大差異。（三立提供）

而在今晚即將播出的第二集節目中，則邀請到超人氣韓籍啦啦隊女神南珉貞火辣登場，一開場就與Lulu合體大跳招牌《三振舞》，兩人鬼靈精怪的互動讓棚內笑聲不斷。來台發展三年的南珉貞，首度在節目中分享台韓應援文化的差異，坦言韓國啦啦隊的規定嚴格許多：「動作要很大，還不能一直看粉絲相機鏡頭。」

近年來韓籍啦啦隊成員在台灣掀起旋風，南珉貞也展現超強綜藝感，誠實自爆：「來台灣後收入比較好，臉也可以跟著變漂亮。」大方態度讓Lulu當場笑翻直呼：「怎麼那麼老實！那我也要努力多賺一點！」深受球迷喜愛的南珉貞也透露自己非常喜歡小孩，未來夢想能生三個寶寶。當被Lulu問及擇偶條件時，她不假思索秒選台灣男生，甜喊：「台灣男生比較浪漫」，更當場向Lulu請教戀愛建議。

不料錄影到一半，Lulu卻突然公開吐槽：「平常我老公根本不太會來看我錄影，但今天知道南珉貞要來，居然戴著口罩偷偷在外面看！」這讓在場外突然被點名的陳漢典瞬間慌張，全場當場笑翻。夫妻倆在鏡頭前鬥嘴放閃的自然互動，也讓一旁的南珉貞忍不住直呼：「好羨慕喔！」

除了精彩的棚內訪談，節目亦持續延伸跨界話題，本次特別專訪了近來人氣爆棚的富邦悍將應援團長布萊恩，帶領觀眾一窺熱血應援幕後的辛酸與故事。全新改版的《完全娛樂》在保留經典娛樂新聞精神的同時，成功融入綜藝感與網路世代的快節奏，再度掀起一波「完娛熱潮」。

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