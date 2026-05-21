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娛樂 最新消息

玖壹壹洋蔥瘦到「褲子掉下來」 倒數2天登小巨蛋爆「一團亂」

洋蔥獨自跑宣傳直呼緊張。（Hit Fm聯播網提供）洋蔥獨自跑宣傳直呼緊張。（Hit Fm聯播網提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕嘻哈天團玖壹壹推出全新音樂企劃「玖又參分之壹」，團員各自啟動單曲計畫，洋蔥打頭陣，520推出新歌《我甘願重新愛過》，邀來美秀集團主唱狗柏獻聲合唱。當晚洋蔥也來到Hit Fm聯播網「耐玩DJ」Bryan的節目，洋蔥透露，這是他出道以來第一次一個人上通告，真的會不自覺緊張起來，沒有團員在身邊很不習慣。

聊到全新企劃「玖又參分之壹」，洋蔥提到，三個人會在5、6、7月接力釋出新作品，這回不跟團員合唱，而是邀來欣賞已久的音樂人跨刀合作，希望打開音樂舒適圈，讓音樂作品有更多新的突破，也讓樂迷們感受到這籌備已久的音樂驚喜。

玖壹壹新歌全球首唱獻給2026 hito流行音樂獎。（Hit Fm聯播網提供）玖壹壹新歌全球首唱獻給2026 hito流行音樂獎。（Hit Fm聯播網提供）

驚喜的還不只這樣，玖壹壹即將在23日出席2026 hito流行音樂獎，而且擔任壓軸演出嘉賓，健志、春風、洋蔥會在頒獎典禮上帶來三個人的全新歌曲，帶來全球獨家首唱的SOLO舞台，洋蔥會演唱《我甘願重新愛過》，健志、春風則會帶來尚未曝光的新歌。

提到壓軸演出，洋蔥分享，他才跟健志、春風練團完，開玩笑說：真的是「一團亂」，亂的是心理層面，雖然玖壹壹征戰無數次台北小巨蛋，但洋蔥說他從來沒有一個人SOLO舞台過，而且要演唱才剛發行的新歌，真的有點壓力，特別是在走位時，突然覺得一個人的動線怎麼那麼空曠，很怕不能把舞台填滿，但他跟健志、春風很認真討論三人各自演出該如何銜接才會順暢，當天會讓大家看到玖壹壹不同的音樂樣貌。

洋蔥近年瘦身有成，Bryan好奇洋蔥還想再瘦下去嗎？洋蔥提到，現在的狀態很好，精神各方面都很好，最滿意試裝的時候都可以駕馭各種造型，希望能一直維持下去。運動方面他每天還是會跑步，這個月個人紀錄已經來到200公里。Bryan眼尖發現洋蔥進錄音室時是拉著褲頭進來的，洋蔥笑說，「被發現了，今天穿的是以前的褲子，所以變大件了。」已經繫皮帶還是很鬆。

歌迷紛紛在直播留言敲碗玖壹壹新專輯，洋蔥表示，今年一定會發行，請大家先關注「玖又參分之壹」的三首SOLO新歌。

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