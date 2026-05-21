《我的自由年代》大學死黨再合體！李國毅、姚淳耀「神物」傳情

[1]〔記者蕭方綺／台北報導〕李國毅、姚淳耀、蔡亘晏（爆花）、黃迪揚主演的公視、東森新戲《成名在望》今公開首支前導預告，除了驚心動魄的劇情，更促成了李國毅與姚淳耀時隔13年的雙帥合體。兩人早在2013年的經典校園劇《我的自由年代》中飾演同寢室的大學死黨，這次再度碰頭，身份已蛻變為獨當一面的演技派硬實力演員。

李國毅笑說跟姚淳耀都是標準「I人」，在片場自成一種話不必多卻完全懂彼此的默契友誼。姚淳耀則爆料李國毅私下超可愛、很喜歡逛網路小物，片場隨時備有各式筋膜槍與強力風扇，「某天他走過來，竟然默默送了我一個他最近覺得很有用的『駝背矯正器』，要我隨時保持挺拔！」事隔多年再度合作，李國毅也表示看到彼此都還在表演這條路上堅持且不斷成長，真的感到非常開心。

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李國毅（右）和蔡亘晏在《成名在望》中原是高中摯友，十多年後捲入綁架風暴而重逢。（瀚草影視提供）

李國毅與蔡亘晏雖是首度對戲，但其實戲外已經相識很久，李國毅感性表示：「我只要跟他們處在同個空間，就算沒有對戲說話，都能感覺到很安心，有被支持、被相挺的感覺。」讓他印象深刻的是，跟蔡亘晏有一場情緒激動、能量極強的對手戲，「明明鏡頭沒有拍到她，她人在鏡頭外，還是一直流著眼淚幫我對戲。」這份體貼與同理心讓李國毅至今難忘，直呼：「真的好險有他們！放心把自己交給對方，跟著情緒走就對了。」

姚淳耀在《成名在望》飾演從科技新貴跌落至汽車保養廠的落魄維修工。（瀚草影視提供）

在預告中，李國毅挑戰飾演不得志但堅守正道的刑警「陳志偉」，預告中一句壓抑的「你真的變了」，精準刻畫昔日好兄弟因際遇分道揚鑣後的冷酷對峙。姚淳耀詮釋從科技新貴跌落至汽車保養廠的落魄維修工「羅冠豪」，冷笑回敬「人都會變嘛」，狠勁十足。

蔡亘晏（左）與黃迪揚在《成名在望》飾演夫妻。（瀚草影視提供）

蔡亘晏（爆花）飾演嫁入豪門的女團偶像「魏欣妤」，滿臉淚水與悔恨地質問：「如果你那時候有阻止他，我家現在就不會變成這樣」，展現角色從雲端墜落的無力與崩潰。黃迪揚扮演蔡亘晏劇中的豪門富二代老公「邱隆泰」，以睥睨天下的傲慢，狠嗆「可悲的流浪狗」、「倒酒啊」，勾勒出殘酷至極的權力位階。

《成名在望》將於 7/25 （六） 起，每週六晚上 9 點、10 點在公視各播一集；7/26 （日） 起，每週日晚上在EBC東森戲劇 8 點、9 點各播一集。

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