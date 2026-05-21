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娛樂 音樂

游鴻明才認了包養「她」 正妹宣布開唱是星二代

〔記者陽昕翰／台北報導〕游宇潼宣布7月24日在Legacy Taipei舉辦「天才在左 瘋子在右」讚聲演唱會。她上月擔任爸爸游鴻明北流演唱會嘉賓，一開口便以極具辨識度的嗓音驚艷全場，父女同台畫面也在網路掀起熱烈討論，如今正式挑戰千人專場，被視為她音樂路上的重要里程碑。

游宇潼將舉辦「天才在左 瘋子在右」讚聲演唱會。（寬宏藝術提供）游宇潼將舉辦「天才在左 瘋子在右」讚聲演唱會。（寬宏藝術提供）

游鴻明上次在演唱會力邀愛女合唱《樓下那個女人》，在台上訪問游宇潼忍不住笑說：「原本覺得找女兒合唱很奇怪，因為這首歌是關於包養的故事，後來想一想也沒有不對，我也包養了她20幾年。」一旁的游宇潼笑回：「從小包到大，包起來養。」互動笑翻全場。

游宇潼首次舉辦個唱，演唱會將以「The MAD / GENIUS」為核心概念，透過電子、流行、實驗與敘事性的音樂編排，描繪愛情、孤獨、慾望與成長中的內在衝突。游宇潼形容，這是一場理性與感性的博弈，「當邏輯無法解釋愛，情感就會開始吞噬秩序，有時候最清醒的人，反而最像瘋子。」她希望藉由這場演出，讓大家看見更真實、更深層的自己，也像是一場屬於自我意識的「楚門秀」，帶領觀眾走進她腦海中的情緒世界。

首次站上千人專場舞台，游宇潼坦言既期待又興奮，「一直以來都沒有機會好好把自己的歌現場帶給觀眾，這次終於可以完整地說故事、和大家交流。」她也透露，這次演唱會不只是單純唱歌，更像是一場完整的情緒旅程，希望觀眾能感受到她性格中理性與瘋狂並存的一面。

游宇潼是游鴻明的愛女。（寬宏藝術提供）游宇潼是游鴻明的愛女。（寬宏藝術提供）

談到家人的反應，游宇潼笑說，爸爸其實比自己還緊張，「很擔心我萬一掌控不了全場，導致自信心受挫，或是唱不好以後不敢再唱歌。」不過她自己反而抱持輕鬆心情，「比較像是把自己的音樂分享給一路支持我很久的粉絲和朋友。」

至於歌單安排，游宇潼也預告誠意十足，除了收錄去年專輯中的作品，也將演唱過去在網路上翻唱、深受歡迎的歌曲，甚至還會搶先曝光尚未正式發行的新歌。曲風從抒情一路延伸到電子，展現強烈反差感，「很符合我雙子座極端反差的性格，所以才有『天才在左、瘋子在右』這個概念。」

此外，她也透露，可能邀請一路陪伴自己音樂成長的重要朋友擔任嘉賓。至於爸爸游鴻明是否會驚喜現身？她笑回：「要看他答不答應我了！」門票將於5月26日在寬宏售票、OK便利商店及萊爾富超商正式開賣。

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