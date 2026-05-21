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娛樂 音樂

熬過團員當兵出國交換！公館青少年全台狂吸5千人 再宣布好消息

〔記者張釔泠／台北報導〕 新生代樂團「公館青少年 GGteens」人氣勢不可擋，上半年台北、台中、高雄三場專場全數完售，累計至少五千名樂迷共襄盛舉，樂團昨晚（20）日正式宣告，將於9月13日在 Zepp New Taipei舉辦「青少年之後」最終場，主唱Adam感性表示：「成團四年，在面對各種成長考驗的同時，很幸運能有一路支持我們的聽眾，真的很感謝。」

「公館青少年」巡演最終場將在9/13開唱。（遠雄創藝提供）「公館青少年」巡演最終場將在9/13開唱。（遠雄創藝提供）

公館青少年歷經團員當兵、出國交換等轉折，今年終於全員集合，4月推出全新EP，先行曲《請你離開》找來饒舌歌手「異鄉人 OdR」跨界合作，這段緣分始於團員私下報名異鄉人的舞蹈班，主唱Lucy打趣道：「原本只是去學跳舞，沒想到跳著跳著就意外展開了音樂合作。」

「公館青少年」巡演最終場將在9/13開唱。（遠雄創藝提供）「公館青少年」巡演最終場將在9/13開唱。（遠雄創藝提供）

影像製作上，除了遠赴日本實地拍攝，捕捉當地充滿故事感及街道風景的《九百九十次戀愛》；歌曲《你到底在選擇什麼》號召音樂圈好友通宵拍攝，甚至將校園講唱會的紀錄畫面剪入《至少我們都還沒放棄》。吉他手政廷回憶拍攝過程：「為了在有限預算下呈現質感，我們動員了所有朋友支援，大家那幾天幾乎都在器材堆中度過，這些畫面反而成為我們最真實的成長紀錄。」

「公館青少年」成員：吉他手政廷（左起）、主唱Lucy、鼓手阿傑、貝斯手婉鈴、主唱Adam。（遠雄創藝提供）「公館青少年」成員：吉他手政廷（左起）、主唱Lucy、鼓手阿傑、貝斯手婉鈴、主唱Adam。（遠雄創藝提供）

回顧今年三場專場全數秒殺的過程，團員們坦言至今仍感到不可思議。對於即將到來的9月13日最終場，團員們預告這將是今年最完整、收官之作。Bass手婉鈴感性表示：「很感謝大家把我們的音樂當成陪伴，最終場我們會將所有能量集中，期待與大家在Zepp留下今年最完整的紀錄。」門票將於5月24日中午12點於拓元售票系統全面啟售。

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