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娛樂 電視

年度啦啦隊人氣王是她！睦那京美國接喜訊開心發聲

〔記者林欣穎／台北報導〕P. LEAGUE+公布 2025-26年度啦啦隊人氣王獎項，由洋基工程專屬啦啦隊YoungKey Girls 隊長睦那京奪下殊榮，遠在美國參加活動的睦那京得知時又驚又喜。

睦那京目前正隨著 YoungKey Girls 前往美國參與 Los Angeles Angels 「台灣日」活動演出，人在美國的她得知自己獲獎時，第一時間其實相當驚喜又開心，甚至一度不敢相信。

睦那京。（杰斯汀整合行銷提供）睦那京。（杰斯汀整合行銷提供）

睦那京受訪時謙虛表示：「真的非常驚訝，完全沒想到自己第一年加入，而且還是外國人，就能拿到這個獎。我覺得是大家太疼惜我、太照顧我了，很多其他女孩們都很照顧我，把機會跟票都讓給我這個台灣的小菜鳥新人。」

她也笑說，自己其實還有很多不足的地方，「不管是中文、表演還是跟粉絲互動，我都還有很多要努力學習的地方，真的很謝謝每一位支持我的粉絲，這個獎對我來說意義非常大，我會繼續更努力。」

而一同在美國演出的 YoungKey Girls 成員們得知消息後，也紛紛異口同聲表示，睦那京拿下人氣王可說是「實至名歸」。

女孩們透露，睦那京平時練習非常認真，對待每個人都非常客氣溫柔，不只是舞台上表現亮眼，私下也是個十足的好姐姐，「她很常主動跟大家交流，也很照顧大家，其實大家真的都是一見如故，相處起來非常舒服。」

女孩們也笑說，睦那京不管在排練還是正式演出時都相當敬業，永遠帶著笑容面對粉絲與工作人員，「粉絲們會這麼喜歡她真的非常合理，這次能拿下年度人氣王，我們都覺得是當之無愧。」

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