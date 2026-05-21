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娛樂 電視

許志豪辦演唱會怕嘸人！遭康康爆料「人飄了」搬出費玉清

〔記者傅茗渝／台北報導〕中視《綜藝一級棒》本週六迎來重量級大來賓金曲頑童紀明陽。節目一開場，主持群與歌手全員大合唱《一雙筷》，沒想到康康私下透露自己因為對這首歌不夠熟，其實唱得相當緊張。許志豪見狀隨即開玩笑虧他：「不會啦！康哥你也是對嘴對得天衣無縫啊。」遭虧的康康一聽立刻反擊回馬槍：「你不要因為自己的演唱會票賣得不錯，人就飄了！」

許志豪（左）笑虧康康（右）唱歌對嘴很專業。（中視提供）許志豪（左）笑虧康康（右）唱歌對嘴很專業。（中視提供）

面對康康的爆料，許志豪連忙揮手澄清「沒有啦」，並感性解釋自己的首場演唱會取名為「拜託你來演唱會」的背後原因：「因為入行20年，第一次辦自己的演唱會，真的很怕大家不來。」他更特別提到演藝圈前輩費玉清的謙遜風範，令他非常敬佩，「像小哥那種大牌，每次開演唱會都還是會說『謝謝大家破費了，感謝你來』，我覺得態度很值得學習。」

吳美琳忘情飆高音。（中視提供）吳美琳忘情飆高音。（中視提供）

而在引人入勝的歌手輪番比拼環節中，擔任評審的紀明陽老師自爆一個幕後笑料，他原本擔心自己記性沒那麼好，特地準備了紙筆要記分，沒想到原子筆竟然沒水，最後只能全憑記憶力硬撐到底。

不過，紀明陽老師仍對每位歌手的嗓音進行了精闢解析，更拋出有趣的「人體共鳴箱」理論。他指出，陳隨意因為下巴較飽滿，中低音表現特別迷人，「不過高音的位置到前額共鳴時，就比較沒那麼有優勢。」隨後他點名許志豪，認為他恰好相反：「下巴比較瘦，所以中低音沒有陳隨意那麼厚，但因為頭比較大，高音反而很好。」這番逗趣的比擬讓康康恍然大悟總結：「原來我們的聲音跟頭型、下巴有關係。」陳隨意更現學現賣，當場故做「鼓下巴」的動作，笑稱如果能再加上許志豪的「大頭」，聲音不就天下無敵了。

陳隨意（中）跳舞同手同腳像在復健。（中視提供）陳隨意（中）跳舞同手同腳像在復健。（中視提供）

除了精彩歌藝，節目互動也笑料百出。陳隨意、陳孟賢與吳俊宏特別換上高中制服，化身青春偶像帶來紅孩兒的經典《初戀》，不料站在C位的陳隨意雖然拼盡全力唱跳，卻頻頻「同手同腳」，被全場狂吐槽根本不像偶像，反而比較像在做復健。三人表演完後還沉浸在氣氛中，大方向台下的蕭玉芬、吳申梅、吳美琳大送飛吻，卻當場遭三位女歌手齊聲嫌棄吐槽「好噁喔」、「不蘇湖啦」，真性情的互動讓現場笑聲不斷。

紀明陽認真評分卻帶到沒水的原子筆。（中視提供）紀明陽認真評分卻帶到沒水的原子筆。（中視提供）

隨後節目掀起懷舊高潮，蕭玉芬、吳申梅、吳美琳接力登場，帶來SOS大小S的經典代表作《十分鐘的戀愛》點燃回憶殺PK戰，最後男女歌手大合體，共同齊唱飛鷹三姝的《年輕的心》，瞬間將全場帶回80-90年代偶像團體黃金年代與救國團的青春記憶。在熱烈且充滿懷舊感的氣氛中，吳美琳更唱到忘我飆起高音，將全場氣氛嗨到最高點。

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