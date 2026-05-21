放棄醫生、藥師高薪全員轉職！雞丁與姊姊大吵心路歷程曝光

〔記者張釔泠／台北報導〕人氣樂團理想混蛋好消息接力釋出，上週才宣布首攻高蛋，今年則是推出首支台語創作曲《總有一工》，由雞丁包辦詞曲創作，邊寫邊哭創作而成，講述對於父母的感謝與孝順，他透露，創作初期把demo分享給爸爸媽媽聆聽時，他們當下聽到後就感動落淚，雞丁媽媽感動表示：「這首歌就像是一份溫馨的母親節禮物。」

理想混蛋邀才子廖文強（中）指導MV。（何樂音樂提供）

MV邀請創作才子廖文強擔任導演，更邀來實力派演員黃迪揚擔綱男主角，呈現出母子相處的細膩互動、追憶母親而情緒潰堤的哭戲、到最後一場孤獨坐在餐桌吃著便當，其精湛演技讓人看得觸動內心落淚，阿哲感嘆：「氣場好強大！讓人一秒就被帶入劇情了。」

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《總有一工》由金曲製作人陳建騏擔任製作，雞丁回憶起配唱：「在錄音過程我也想著與家人相處的畫面、想著爸爸媽媽，就好像在腦海中翻閱一本相簿（也有一點像人生跑馬燈），抱著滿滿的感情來演繹，希望大家在聽《總有一工》的時候也能感同身受這一份溫暖。」

黃迪揚擔鋼男主角、丁梅卿飾演媽媽。（何樂音樂提供）

新歌也是一份最真誠的自省，團員們從原本長輩眼中穩定的醫藥行業離開、到成為全職音樂工作者，是否與家人有過衝突？可沛從學生時期到出社會走音樂路，採取跟爸媽約定好，不跟家裡再拿錢、會好好孝順爸媽，希望他們可以祝福，如今爸媽給予兒子肯定：「他們覺得小孩很厲害，小時候栽培音樂沒有浪費錢。越來越放心小孩做的很多決定。也更關心團的發展。」

理想混蛋直呼黃迪揚的氣場強大。（何樂音樂提供）

建廷則表示：「我們家不是走抗爭路線的，是默默關心，不會讓我餓死的路線。身為傳統華人家庭，或者現代一點的說法，我們家應該算是I人家庭。因此我好像沒有感受到什麼變化，演出當天家人很開心，但隔天又變回跟平常一樣，蠻特別的。」阿哲完全沒有跟家人在這題上吵過架，時常報備自己正在忙什麼、最後到要辭掉醫院工作的決定時，長輩們很放心也很支持。

理想混蛋團員也在MV中客串。（何樂音樂提供）

雞丁離開醫院工作的時候，同樣是醫師的姊姊是最擔心的，甚至一度無法理解為何要放棄原本這麼穩定也很有意義的工作，離職前姊弟倆在電話裡大吵一架，隨著團體發展得越來越好，他分享姊姊轉為支持的改變：「看見我的努力和成就，也變成了我的啦啦隊，總會到場支持我們的演唱會。這次小巨蛋她也和爸爸、媽媽都一起出席，也在社群上分享了她的心情，終於理解了我的選擇、看見我們用音樂療癒他人的美好。」

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