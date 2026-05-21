美秀集團成軍10年 23、24日「回嘉開唱」

美秀集團從嘉義發跡，成軍10週年回到嘉市舉辦演唱會。（美秀集團提供）

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕「2026嘉義藝術節」邀請出身嘉義的美秀集團回鄉舉行成軍10週年演唱會，23日與24日兩天將在原大同技術學院嘉市校區熱鬧登場。市府表示，為迎接樂迷人潮，市府團隊以最高標準完成各項整備工作，全面盤點交通疏運、安全維護、通訊網路及周邊服務等工作，全力迎接演唱會人潮。

市府指出，因應演唱會帶來大量觀演人潮，已由文化局、警察局、消防局、交通處、環保局、勞工及青年發展處等相關單位，攜手演唱會執行團隊，針對場地周邊交通動線、行人安全、緊急應變及現場秩序等面向進行部署，並規劃重要路口交通疏導措施，降低活動期間對周邊道路造成影響，同時強化現場安全維護與緊急應變能量，確保活動安全順利進行。

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因應美秀集團10週年演昌會，嘉市府公布交通指南。（嘉市府提供）

此外，考量大型演唱會期間大量民眾同步使用通訊與網路服務，加上5月嘉義藝術節亦配合熱門遊戲「Pikmin Bloom 迷你散步」，吸引皮友走訪城市景點，市府此次也協調三大電信業者進駐訊號車，強化大型活動期間網路承載量與應變機制，提升活動場域周邊通訊品質，降低訊號壅塞情形。

市府表示，美秀集團從嘉義發跡，成軍10週年選擇回到故鄉舉辦演唱會，代表嘉義音樂能量與青年文化被更多人看見，歡迎全國樂迷來到嘉義，一同感受美秀集團演出的音樂魅力。

因應美秀集團10週年演昌會，嘉市府公布公車搭乘指南。（嘉市府提供）

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