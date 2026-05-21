NONO挫著等！ 性侵案高檢署不上訴 讓他早點進去關

「NONO」陳宣裕被控強制性侵、猥褻案，形象跌落谷底。（資料照）

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人「NONO」陳宣裕2023年間被多名女子指控性騷、性侵、猥褻，被害人不乏藝人、劇組工作人員，今（21）日有最新發展，檢方決定不上訴希望判決早日確定，讓NONO盡速發監執行。

士林地檢署依NONO被控7次犯行起訴，一審、二審都認為僅成立1件強制性交未遂，二審高等法院上月維持2年6月徒刑；另有2名女子另案控告分別被他在按摩店、汽車內性侵、猥褻，檢方原本不起訴，但高等檢察署撤銷發回重啟調查，士檢再次偵辦後依強制性交、強制猥褻2罪起訴陳，士林地院本月13日宣判，仍認為此兩案的證據不足，判NONO無罪，可上訴。

請繼續往下閱讀...

針對高院判決，高等檢察署指高院判決無罪，因無符合《速審法》上訴第三審理由，所以不上訴，另高院有罪部分並無違誤法令，因此檢方不上訴，據了解，檢方希望判決能盡速確定，讓NONO得以發監執行。

☆若您發現有兒童、少年、老人、身心障礙者遭受不當對待，或您本身有遭受家庭暴力、性侵害、性騷擾等情事，24小時全天候可以手機、市話、簡訊（聽語障人士）直撥「113」☆

相關新聞：NONO又被控性侵按摩女、女網友 一審判無罪

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法