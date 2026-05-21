記得愛別人更愛自己！ 主播房業涵520快樂發聲

東森新聞台甜心主播房業涵。（翻攝自臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕東森新聞台甜心主播房業涵前年6月在峇里島訂婚，老公是圈外人醫生，昨適逢520，她除了祝福大家快樂，更高喊：「記得愛別人更愛自己。」

房業涵說，想想真正高能量的人，不是永遠快樂、永遠正向、永遠不低潮，而是比較知道，怎麼把自己慢慢從低能量回來。透過發文，房業涵公開自己7個回血方式：

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1.就是去賺錢：很多焦慮，其實來自沒安全感，口袋就是你最基本的底氣。

2.整理環境：以前我不愛整理房間，但後來發現哪怕是把自己的收藏、玩具，拿出來擦乾淨，也是在整理情緒。

3.動一動：焦慮最怕行動，哪怕只是散步10分鐘，都比胡思亂想有效。

4.接觸自然：曬曬陽光、吹吹海風、看看樹，大自然的多巴胺，真的會 reset 一個人。

5.練習感恩：寫一寫日記，覆盤與回想，把注意力從「沒有什麼」拉回「已經擁有什麼」。

6.保留儀式感：一頓喜歡的晚餐、一束花、一場約會，記得想起生活值得被溫柔對待。

7. 接納自己：不是每一天都要很強，允許自己累、低潮、允許步調慢一點。

房業涵說，做完7件事，要心情不好真的很難，「高能量不是永遠快樂，而是比較少停在消耗裡。」

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