自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

記得愛別人更愛自己！ 主播房業涵520快樂發聲

東森新聞台甜心主播房業涵。（翻攝自臉書）東森新聞台甜心主播房業涵。（翻攝自臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕東森新聞台甜心主播房業涵前年6月在峇里島訂婚，老公是圈外人醫生，昨適逢520，她除了祝福大家快樂，更高喊：「記得愛別人更愛自己。」

房業涵說，想想真正高能量的人，不是永遠快樂、永遠正向、永遠不低潮，而是比較知道，怎麼把自己慢慢從低能量回來。透過發文，房業涵公開自己7個回血方式：

1.就是去賺錢：很多焦慮，其實來自沒安全感，口袋就是你最基本的底氣。

2.整理環境：以前我不愛整理房間，但後來發現哪怕是把自己的收藏、玩具，拿出來擦乾淨，也是在整理情緒。

3.動一動：焦慮最怕行動，哪怕只是散步10分鐘，都比胡思亂想有效。

4.接觸自然：曬曬陽光、吹吹海風、看看樹，大自然的多巴胺，真的會 reset 一個人。

5.練習感恩：寫一寫日記，覆盤與回想，把注意力從「沒有什麼」拉回「已經擁有什麼」。

6.保留儀式感：一頓喜歡的晚餐、一束花、一場約會，記得想起生活值得被溫柔對待。

7. 接納自己：不是每一天都要很強，允許自己累、低潮、允許步調慢一點。

房業涵說，做完7件事，要心情不好真的很難，「高能量不是永遠快樂，而是比較少停在消耗裡。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中